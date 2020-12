Tenemos una cita pendiente

La iniciativa FOCO ADItech comienza en 2019 dando respuesta a una de las tareas fundamentales de ADItech como entidad coordinadora del Sistema Navarro de I+D+i, del SINAI. Según las funciones que nos asigna la Ley Foral de Ciencia y Tecnología, desde ADItech debemos: Mejorar el conocimiento que la sociedad en general tenga del Sistema Navarro de I+D+i, SINAI, de sus agentes y sus capacidades.

Desde 2017, hemos organizado eventos, jornadas, iniciativas, precisamente con este objetivo, pero entendimos necesario conocer la otra parte "de la ecuación", la percepción y el posicionamiento de la propia sociedad navarra como conjunto.

Se tomaron para ello, referencias importantes que existen desde hace años, como el informe bienal realizado por FECYT sobre la Percepción Social de la Ciencia, barómetros de otras regiones, algunos estudios que se realizan a nivel europeo y gran número de artículos científicos y revisiones históricas del papel de la ciencia para con la sociedad, y de la percepción de la sociedad respecto de la ciencia.

Como en cualquier relación la predisposición y la empatía debe ser bidireccional. "Dos nos riñen si uno no quiere" nos decían. Y después aprendemos, que tampoco nunca se establece un diálogo efectivo si ambas partes no se predisponen realmente a ello.

Y este es uno de los grandes aprendizajes de la realización de este informe, la necesidad de romper con estereotipos previos que se tienen tanto desde el punto de vista de la sociedad respecto a la ciencia, pero también los que, en ocasiones, tenemos desde el mundo científico respecto de la sociedad.

Me dirijo, en primer lugar, a los más de 1.200 investigadoras e investigadores que se dedican actualmente a la ciencia y tecnología en el SINAI. Este informe es un acto de escucha hacia el grupo de personas al que nos queremos dirigir, con la intención de estar abiertos también a rendirnos ante la evidencia de que las cosas no son como esperábamos, dejarnos sorprender y asumir los resultados, asumir que la sociedad en su conjunto evoluciona continuamente y que debemos estar abiertos a comprenderla.

Parece necesario aún en algunos casos, refutar ciertas ideas preconcebidas sobre las que situamos en muchas ocasiones nuestro punto de partida al comunicarnos: a la gente no le interesa la ciencia, la sociedad está interesada en fútbol y temas del corazón, las personas recelan de la ciencia y los científicos, entre otras.

Así lo hacen, punto por punto los resultados de este primer Informe FOCO. Debemos tomar a la sociedad en general como un público abierto, válido y preparado para entablar una relación madura, de tú a tú con la ciencia, y con el SINAI, en este caso.

Volviendo en este punto a la función que nos asigna la Ley de Ciencia, decíamos que ADItech debe Mejorar el conocimiento entre sociedad y SINAI. Si nos ceñimos a ese conocimiento, podríamos seguir el famoso axioma "the more you know, the more you love it" que podría traducirse como "cuanto más conozcas, más te apasionará". Desde nuestro punto de vista creemos que debemos, efectivamente, superar este marco de trabajo. Nuestra propuesta es ir un paso más allá. Nos tomamos, para esta reflexión, la licencia de reescribir este punto y colocamos nuestro objetivo en tratar de Mejorar el diálogo entre sociedad y SINAI. En este nuevo marco, quizá ya no es suficiente "dar a conocer y esperar a que les apasione".

En este nuevo contexto, me permito utilizar un pequeño extracto del discurso de ingreso en la Real Academia Española del físico e historiador de ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Manuel Sánchez Ron: "(€) los humanos, nunca es ocioso recordarlo, no somos sólo cerebro racional, lógico, cognitivo, sino también sentimientos, emociones, y por ello nunca podrá darse un hermanamiento completo, una comprensión profunda, entre la ciencia y la "humanidad", si no sabemos llevar la ciencia al corazón de las personas. Es necesario educar en la ciencia, sí, pero también conmover con la ciencia.

Trascendamos todos entonces a los límites que se imponen y a los que nos autoimponemos y transformemos nuestra forma de relacionarnos. Y comencemos como comienzan las grandes transformaciones, de forma local, de forma sutil, con pequeñas iniciativas que crecen y se abren paso. Comencemos pues desde el Sistema Navarro de I+D+i, desde nuestro SINAI, impulsemos desde ADItech estas palancas de cambio, movilicemos a la sociedad navarra, conmovámosla, hagámosla partícipe de nuestra pasión por la ciencia, por la tecnología, convenzamos que la ciencia es cultura, que nuestra ciencia y tecnología es parte importante de nuestra cultura regional. Dialoguemos SINAI y sociedad.

Me dirijo ahora, como lo hace el propio Informe FOCO ADItech, a todos los nexos que ya unen de alguna manera al SINAI con la sociedad, a los más de cien representantes de esos grupos claves que hacen de nexo entre ciudadanía y ciencia a movernos juntos de forma consciente hacia este nuevo escenario de relación y de comunicación basada en nuevos modelos. Y retomando el último párrafo del propio Informe FOCO, extiendo el llamamiento a la colaboración: "Se abre pues, un amplio campo de juego para el trabajo compartido entre los agentes del SINAI y los colectivos educativos, la empresa, los medios, los divulgadores, el mundo de la cultura y la propia administración en este proceso de acercamiento e integración del SINAI y la sociedad."

Y por supuesto, me dirijo a la propia sociedad navarra, a que también se proponga romper esos límites que en ocasiones creemos que existen frente a nuevos campos de conocimiento, lanzo una invitación abierta a que participe de las acciones que se realizan desde ADItech y desde el SINAI en su conjunto. En los mismos términos que antes me dirigía a las personas que conforman el SINAI: estemos abiertos a rendirnos ante la evidencia de que las cosas no son como esperábamos y dejémonos sorprender. En definitiva, una invitación a ser parte del valor cultural de la ciencia en Navarra.