Barón de Ley: Compromiso con las variedades autóctonas

Además del 'Martin Zurbano', bodegas Barón de Ley elabora dos rosados, cuatro blancos y varios tintos que van desde los crianzas hasta los tintos especiales. El enólogo y director técnico de la firma, Pablo Tascón, se refiere a la elaboración como "trabajo". Sin que se trate de una elección consciente subraya la importancia de la constancia, el método, la supervisión y la apuesta por lo científico más allá de la mera inspiración artesana.

Pararse a pensar sólo en la logística puede quitar el sueño. Sin embargo, las grandes cifras no impiden que Barón de Ley sea una bodega que permanezca enhebrada al terruño de Rioja. Pablo Tascón manifiesta un compromiso personal con las variedades autóctonas."Creo que la tipicidad de la zona es importante. En blancos hacemos hincapié en la viura, soy un defensor de la Viura riojana: creo que es una joya que mucha gente ha minusvalorado, pero que da grandes vino, sobre todo de guarda". Pero la Viura riojana no es la única debilidad del enólogo de Barón de Ley. "La Garnacha blanca es una variedad excepcional, Sin olvidar que las Malvasías riojanas son variedades apasionantes. Y después, claro la parte de la parte de variedades minoritarias y autóctonas que son muy interesantes como la Maturana blanca o el Tempranillo blanco, que también estamos empezando a explorar". Método científico, devoción por lo autóctono.

Una devoción por las cepas locales que también guía otros vinos. "En tintos, obviamente, el Tempranillo es la joya. Aunque yo soy muy garnachero; me gusta mucho la Garnacha y creo que juega un papel fundamental en muchos de los vinos modernos que se están realizando", matiza Tascón.

El esmero en los procesos



Los primeros tintos que saldrán al mercado de esta añada del 2022 con la etiqueta de Barón de Ley lo harán el año 2024 y será el Martín Zurbano,el crianza de la casa.A partir de ahí, el Reserva llegará al mercado tres años después de la cosecha y el Gran Reserva tras cinco años.

"En la parte de la elaboración es muy importante el control. Con los vinos te la juegas en la parte de crianza: tienes que controlar que ese proceso delicado sea el adecuado y que los destinos que has buscado en cada uno de los de los vinos se confirmen en esa crianza", asevera Tascón.

Y para controlar con el esmero exigido 30.000 barricas es muy importante la tecnología. El esmero que permite que se repita una segunda copa. Que se pida una botella por segunda vez. El mismo esmero que el artesano. Pero su aplicación en Barón de Ley requiere mucho más. "Nosotros, a nivel microbiológico, aplicamos mucho, mucho control. Es un proceso casi estadístico: tienes los distintos tipos de vino durmiendo en distintas barricas y realizas un muestreo y un control mensual. Y también un programa de trasiegos que debe ser superestricto. Siempre, mucho control; insisto, mucho control", remacha Tascón. Todo, bajo una continua supervisión microbiológica y de catas. No existe otra manera. Trabajo. Serio. Concienzudo. Inspirado. Y continuo.

"Realmente, en la bodega siempre existen procesos en marcha. Cuando proyectas a cinco años y con procesos de crianza, si no estás embotellando blancos, estás metiendo vino barrica, o sacándolo, trasegando. La bodega nunca para. Y más aún cuando se trata de los volúmenes que manejamos. Seis millones de metros cuadrados de viñedo, 30.000 barricas, cinco millones de botellas. Cerca de un 70% de Reserva, que debe evolucionar en la barrica durante tres años. Un porcentaje importante de Grandes Reservas, que maduran a lo largo de cinco años.

El director técnico de la bodega reivindica, además, un modo de hacer secular en Rioja. "El blanco reserva fue una apuesta de Barón de ley desde el año 2008. Se trata de una categoría creciente y cada vez más demandada. No deja de ser otra cosa que una vuelta al pasado de los orígenes de Rioja, donde, al principio, se elaboraban blancos evolucionados en madera con una crianza no tan francesa de batonage y de trabajo de lías, si no más riojana, casi como un tinto en el que se decanta el vino limpio a la barrica y se hace una crianza en el que el componente oxidativo es bastante importante". ¿Quién mejor que Barón de Ley para recuperar esos usos característicos de Rioja en la elaboración de blancos?

Los blancos de la añada 2022 de Barón de Ley empezarán a salir al mercado a principios de 2023 y serán los vinos más frescos.

Innovación continua



Este movimiento continuo se mantiene con éxito gracias a los tres pilares que sostienen Barón de Ley. El gerente de la bodega, Álex Tomé, revela que " dos de los pilares tienen que ver nuestro origen y el tercero que hemos ido incorporando con los años"

El primer gran pilar es el propio viñedo. "Somos una bodega de viñedo", insiste Tomé. El segundo pilar consiste en "elaborar los mejores vinos posibles al mejor precio que se pueda".

Para Barón de Ley resulta fundamental ser competitivos en calidad y también en precio.El gerente lo define con tres momentos de la experiencia de tomar uno de sus vinos: " Que quien la consuma disfrute tres veces de nuestras botellas: cuando la paga, cuando la bebe y, por fin, cuando pone esas dos cosas en común y constate que ha hecho una grandísima compra. Y repita. Al final nuestro negocio es que las personas repitan".

El viñedo propio y la óptima relación calidad-precio son dos de los pilares que sostienen Barón de Ley. Álex Tome describe el tercero. "Se trata de la innovación. La nuestra es una bodega que, con la adquisición de viñedos, ha ido ampliando su gama: del Tempranillo o el Graciano a la Garnacha o la Maturana y a otras variedades blancas. Eso ha añadido mucha innovación a nuestros vinos y a nuestra filosofía enológica".

Esa pulsión por la innovación no solo se remite a la filosofía enológica. También se aprecia en el propio inmueble y la maquinaria. La bodega se construyó en los años 80 del siglo XX, y tuvo una ampliación primera en los años 90. El gerente de la empresa relata que "en 2017 empezamos otra; la tercera ampliación, que yo espero que ya sea la última, con visión de una estabilidad a medio plazo".

Levantaron una nave nueva de barricas. "Es una nave de barricas de las más grandes del mundo", afirma Tomé."Y ahora estamos construyendo un nuevo edificio para botellero, que también se contará entre los más grandes del mundo. Nosotros elaboramos Reservas y Grandes Reservas y eso requiere un tiempo de crianza largo tanto en barrica como en botella".

Eso no es todo. A finales de 2022 esperan inaugurar una nueva línea de embotellado y etiquetado. "Cuando uno visita bodegas, enseñan los depósitos, enseñan barricas, ve las botellas€ pero no la línea. Y la línea es fundamental porque todo el trabajo que uno ha realizado durante años tiene que acabar atesorado en una botella. Ese proceso es fundamental. Por eso hemos invertido mucho en la nueva línea", subraya Álex Tomé. Nadie realiza grandes inversiones si no tiene fe. Fe en su viñedo y en los vinos que elabora.