¿Cómo superar la muerte de tu mascota?

Superar una pérdida nunca es fácil y quien asegure que lo es o que existen unas directrices que tras hacerlas se supera es mentira o al menos no cuentan toda la verdad. Partiendo de la base que cada persona es única no pueden existir tips o consejos que después de hacerlos la consecuencia directa sea estar bien. Por ello, no es de extrañar que haya personas que no puedan superar la muerte de un familiar o ser querido y tampoco lo puedan hacer cuando la muerte corresponde a una mascota que les ha acompañado durante los últimos 5, 10 o incluso 15 años.

Hay que respetar a quien le cuesta asumir la pérdida y apoyar al que de algún modo u otro consigue pasar la barrera hasta lograr convivir con la pérdida. "Hemos tenido gatos. Tuvimos una gata que se murió hace dos o tres años que nos había acompañado 13 años. Se llamaba Raisha, la teníamos un cariño brutal y la metí en el primer libro como homenaje. Era una rusa azul. Nos hemos dado un tiempo que necesitamos recuperar", indica el escrito Jesús Valero.

Aun así sí que hay consejos que ayudan a superar la pérdida y aceptar que la mascota con la que tan buenos momentos pasaste ya no está pero que tú sí y tienes que seguir viviendo. En primer lugar tienes que comprender que el dolor que sientes es lógico y legitimo, por lo que no te preocupes por sentirte mal. En segundo lugar y como sucede con cualquier problema evita encerrarte y comienza a transmitir poco a poco lo que sientas con familiares, amigos o gente de confianza. En este caso si tienes que llorar llora sin miedo al que dirán. En tercer lugar, olvídate de lo que los demás puedan decir o pensar por cómo estás actuando frente a una pérdida.

Recuerda eres único y solo tú sabes lo que has sentido con esa mascota. En cuarto lugar, no intentes negar tus sentimiento y hacer ver que estás bien si no lo estás. En quinto lugar, despídete de tu mascota y entiérrala. Hace poco abrieron un cementerio de animales en Galdames, Bizkaia. Puede ser una buena opción. En sexto lugar, si te ves en la tesitura de tener que sacrificar a tu mascota, ya que te lo ha recomendado el veterinario, hazlo y así evitarás el dolo de tu mascota. En séptimo lugar, dile a los niños lo que ha pasado. Ocultarlo no vale de nada. En octavo lugar, no tengas otra mascota hasta superar la pérdida, no hay prisa por tapar heridas creando nuevos vínculos con nuevas mascotas. En noveno lugar, cuando superes el duelo evita en todo momento comparar a la nueva mascota con la que tuviste, asumir que son diferentes. En décimo lugar, el dolor que sufres se irá y con el tiempo valorarás los buenos momentos que pasasteis juntos.



leucemia felina



En el caso de nuestros protagonistas Jesús Valero y Karmele González tuvieron que lidiar con la pérdida de su primera gata Rita "que duró muy poco, ya que se murió de leucemia felina". Es un retrovirus que infecta a los gatos y que se transmite entre los gatos que están infectados a través de la saliva o las secreciones nasales. Este virus causa un tipo de cáncer de las células sanguíneas, los linfocitos, es decir una leucemia. Es casi mortal, ya que en la mayoría de los casos, por desgracia, la esperanza de vida del animal que lo sufre es de 3 a 5 años. En el caso de ellos duró tan solo dos años, "una pena".