'Civilization', el juego de conquista por excelencia

E s el videojuego que más me gusta y al que juego cuando tengo tiempo. Por facilidad me gusta jugar a 'Los Sims 4', pero 'Civilization' me aporta otras cosas. Además, me gusta pasarme el juego y volver a empezar. Hay que hacer estrategias, comprar y vender cosas, lo que se asemeja mucho a mi carrera, Administración y Dirección de Empresas. En este sentido, me hace pensar y cada historia es nueva, ya que los problemas que surgen son nuevos", confiesa Gontzal García, protagonista de IN.

Pero, ¿qué es 'Civilization'? Es más que un videojuego. Concretamente es una serie de varios videojuegos que tienen su origen en 1991 después de que su creador Sid Meier creará el primero. Desde entonces, se han creado varias series que continúan al primero y se ha convertido en uno de los juegos de construcción por turnos más jugados de la historia. En cada juego, el jugador será el encargado de controlar una civilización y tendrá que conseguir conquistar todo el mundo con los recursos que posee en cada una de las versiones. La primera versión de 'Civilization', la original, no fue publicada en España y no fue hasta 1996 cuando se empezó a expandir la segunda versión del videojuego por todo el Estado. A ésta le siguió el tercer juego en el año 2002.

El primer videojuego de la saga se lanzó en 1991 en versión de un solo jugador, aunque poseía una versión adaptada para que pudieran jugar dos personas. El juego comienza con el jugador adquiriendo el rol de encargado de una civilización. El objetivo será competir contra otras civilizaciones iguales que aparecen en el juego por lograr tener el imperio más grande que jamas haya existido. Así, el jugador tendrá la obligación de guiar lo mejor que pueda a la civilización que le ha tocado en un principio a conquistar todo, para hacer de su imperio el más grande de todos. El imperio del que hablamos, en el juego se resume en conquistar todo el planeta. El Civilization I salió únicamente para ordenador y es considerado como uno de los mejores juegos de estrategia para ordenador de la historia. "Me divierto y aprendo mucho jugando, lo recomiendo a todo el mundo", confiesa Gontzal García.

La segunda versión o secuela es la primera que llegó a España. Fue en 1996 y muchos jugadores ya estaban esperando jugar, ya que habían oído hablar del primero pero aun no habían jugado. La llegada fue una tremenda explosión y pudieron comprobar de primera mano la grandeza del juego. En esta ocasión el jugador comenzaría en una tribu nómada y tendría que llegar a lo más alto posible, la conquista de todas las civilizaciones del juego, utilizando el poder, la tecnología y el dinero. Un juego bastante largo en el que se tiene que hacer una investigación científica, una defensa exhaustiva de las ciudades, una planificación de ataques hasta a seis civilizaciones más, treguas, tratados de paz y alianzas de todo tipo para conseguir hacerse con todo el mundo.

La tercera versión de Civilization llegó a España en 2002 y volvió a hacer las delicias de los jugadores. En comparación con el anterior se añadió el concepto de la cultura, que se obtiene mediante la construcción, y la zona de influencia, que se refiere a la zona en la cual se ejerce soberanía por parte de una nación. Por último, se añadió el concepto de recursos necesarios para cada ciudad. A este juego le siguió una versión multijugador llamada Play the World y otra versión con más mapas que los dos anteriores llamado Conquests.



De entrada podemos decir que el Civilization 4 tiene todo lo bueno de los anteriores. Todas las modificaciones o extras que se fueron añadiendo aparecen en este haciendo de él un juego único. En este sentido, el juntar todas las mejoras de los anteriores y añadirles nuevas hicieron de este juego uno de los más complicados de jugar. Entre las novedades destaca el concepto de religión. Habrá una ciudad sagrada y cada pueblo conquistado tendrá que acogerse a la religión del conquistador. Además, habrá grandes personajes que actuarán como líderes a los que se adorará. Al igual que sucede con el tercero existen varias expansiones en este caso tres, Warlords, Beyond de Sword y Colonization. Además, en 2008, sacaron una versión para consolas llamada Civilitation Revolution.

En 2010 salió la quinta versión mejorada del juego Civilization. La principal mejora del juego fue la novedosa disposición del tablero con hexágonos, ya que los creadores afirmaban que daba más naturalidad al videojuego. Otra novedad fue que no se podía juntar varias unidades en una misma casilla, de forma que no se podía atacar con una gran armada moviéndose al mismo tiempo. Por otro lado, se mantuvieron muchas de las mejoras de los anteriores juegos pero desapareció el concepto de religión. Los creadores explicaron que este termino no llegó a convencer en la buena mecánica del juego, es más llega a dificultar la jugabilidad.

Por último, encontramos Civilization VI, el que hasta la fecha es el último juego de la saga. En líneas generales el juego que vio la luz en 2016 sigue la base o estructura del quinto, aunque en la nueva versión se incluye la idea de desapilamiento de las ciudades. A finales de 2017 se anunció la primera expansión del videojuego, Civilization VI: Rise and Fall, que no salió hasta febrero de 2018. En esta expansión se agrega el concepto de auge y caída de las civilizaciones. Por otro lado, en noviembre de ese mismo año anunciaron la segunda expansión bajo el nombre de Gathering Storm. En esta último versión, que salió en 2019, se agrega el concepto de desastres naturales que afecta y mucho a la jugabilidad.

ALTO COMPONENTE EDUCATIVO

Civilization es un videojuego de construcción creado en el año 1991 por el canadiense Sid Meier. Desde entonces hasta hoy el videojuego ha tenido varias secuelas. Desde el principio se ha creído que el juego tiene un altísimo componente educativo debido a que sus creadores añadieron una sección al juego llamada Civilopedia, esto es, la enciclopedia de Civilization, en forma de ayuda del juego. El jugador puede consultarla cuando quisiera, por ejemplo para leer una introducción histórica acerca de cada unidad militar o avance científico. De esta manera, el jugador puede aprender mientras juega. Así mismo, Civilitation es un juego perfecto para hacer que los jugadores adquieran interés en los acontecimientos históricos, económicos, de organización, de gestión de recursos o sobre problemáticas sociales.