En busca del sol en las playas en Euskadi

Los protagonistas de este número de IN, los argentinos Adrián Stratta y Marcelo Misson, eligieron Bilbao antes que Madrid o Barcelona atraídos por la tranquilidad que la capital vizcaína les otorgaba frente a las otras dos grandes capitales antes mencionadas. Además, valoraron mucho cómo sería el desarrollo personal de cada uno en cada una de las ciudades y sin dudarlo eligieron Bilbao.

Una vez aquí, aseguran que se quedaron asombrados con la facilidad para recorrerse la ciudad en pocos días, de conocerla a la perfección y por tanto, empezaron a disfrutarla casi como locales. No se sentían turistas entre los vascos, aunque aseguran que en algún momento puntual han tenido algún problema debido a su procedencia, su acento y su manera de hablar. Aun así, son detalles que olvidan enseguida, ya que lo bueno que les está dando Bilbao en los ocho meses que llevan aquí quedan muy por encima de algún momento desagradable.

Por ello, desde el comienzo se pusieron a investigar qué lugares podrían visitar alrededor de Bilbao. Ya fueran montes, playas u otras ciudades. Aun así, en el caso de ellos han quedado enamorados con algunos montes con el de 'Punta Lucero' en Zierbena, el 'Bolintxu' en Bilbao o las playas de Sopelana. A continuación, comentaremos algunos de las mejores playas de Euskal Herria que como turista sí o sí estamos obligados a visitar aunque sea una vez.



Sopelana



La primera playa de la que hablaremos será la de Sopelana, una de las favoritas de nuestros protagonistas del número de IN de hoy, Adrián Stratta y Marcelo Misson. Esta playa es una de las mecas del surf en todo el mar cantábrico y tiene dos tipos de playa, una es la zona salvaje y la otra no. Tiene olas de calidad para todos los apasionados al surf y para los que les guste disfrutar de unas buenas vistas al mar, así como de amaneceres, atardeceres o anocheceres de postal hay unos acantilados espectaculares. Llegar a esta playa no es nada complicado, ya que se puede llegar en coche, por carretera, o en metro desde Bilbao o cualquier otra zona de Bizkaia. Tiene dos playas principales, una es la de 'Arrietara' y 'Atxabiril'. La primera es una playa con arena dorada y oscurada, rodeada por varios acantilados y es la tercera más larga de Bizkaia, tras Bakio y 'La Arena'. La segunda es el mismo tipo de playa, y también se la conoce como la playa de 'El Peñón'. La playa de 'Atxarabil' es una zona de olas de playa que rompen sobre rocas.

Por último, vamos a mencionar la playa de 'La Salvaje' situada también en Sopelana. A esta playa también se la conoce como 'Barinatxe' es una playa de 752 metros rodeada de altos acantilados, está situada entre los municipios vizcaínos de Sopelana y Getxo. A partir de los años 90', ganó popularidad entre los habitantes de la zona y de Bilbao por su tranquilidad y condiciones para hacer surf. Además, como curiosidad, es una playa nudista y esta permitido practicarse en los laterales de la misma. Por otro lado, desde el año 1999 se celebra anualmente en los meses de verano la Carrera nudista de Sopelana, 'El Trofeo Patxi Ros', una carrera nudista de participación gratuita y dividida en categorías por edad y sexo: masculina, femenina, veteranos -mayores de 40 años- y categoría infantil -menores de 14-.



Itzurun, en Zumaia



La segunda playa de la que vamos a hablar es la de 'Itzurun', en Zumaia. Está totalmente expuesta al mar Cantábrico y tiene una arena dorada que la hace brillar cuando el sol pega muy fuerte. En cuanto a longitud no es que sea muy grande, ya que tiene una distancia de 270 metros. En esta zona destacan sobre todo los acantilados que bordean la playa. Son espectaculares y al igual que suceden en la mayoría de playas se puede ver unos amaneceres, atardeceres y anocheceres increíbles siempre y cuando el cielo esté despejado. Los acantilados, son famosos por su alto valor geológico debido a las rocas que tienen.

Este tipo de maravillas geológicos tienen el nombre de flysch. Muchos turistas tratan de ir a disfrutar del famoso 'Flysch de Zumaia', ya que es algo único en la zona. Aunque no cabe duda que la playa haya aparecido en la famosa serie de 'Juego Tronos' ayuda también a que muchos turistas se acerquen a esta zona.

Volviendo al 'Flysch', podemos decir que son formaciones geológicas compuestas por capas alternando materias duras y blandas que se han ido sedimentando y acumulando sobre el fondo del mar. Posteriormente, hace 20 millones de años, fueron levantadas por las fuerzas del interior de la tierra hasta dejar esas impresionantes paredes verticales. Este hecho ha dado paso a facilitar el estudio de las formaciones, por la accesibilidad que tiene para los geólogos, pero también por su tamaño, ya que alcanza los 13 kilómetros de toda la costa.



La Concha, en Donostia



La tercera playa que recomendamos es la de 'La Concha', en Donostia. Siempre está en el top 10 de las mejores playas del Estado y recibe el nombre de 'La Concha' debido a la bahía en la que está ubicada. Tiene una longitud de 1´5 kilómetros y es muy habitual ver a diario a gente haciendo deporte o caminando. Los turistas, en este sentido, tendrán que decidir si pasean por el paseo que está justo al lado de la playa o por la orilla del siempre frío mar Cantábrico.

Como curiosidad en esta ocasión saldremos de la playa y nos centraremos en su paseo, concretamente en su barandilla, que con el paso del tiempo se han convertido en un símbolo de la ciudad. La barandilla se construyó en el 1910 por el arquitecto municipal Juan Rafael Alday, que seguro nunca pensaría que 111 años después sería uno de los reclamos más importantes de Donostia. La barandilla no es igual en todo el recorrido, ya que hay un tramo que es completamente diferente al resto y otro que está colocado al revés. Esto se puede ver en la posición de la flor de la barandilla, que en este tramo mira hacía la bahía de La Concha en vez de a los paseantes.

Por último destacaremos que en el 2016 la barandilla de Donostia cumplió 100 años desde que el Rey Alfonso XIII la inauguró y que cada mes de abril se celebra el día internacional de danza en la que participan más de 1.000 bailarines y ocupan toda la barandilla de 'La Concha'.



Laida



La cuarta playa de la que hablaremos será la de 'Laida', situada en Mundaka y conocida por su famosa ola de izquierda, de la que surfistas de medio mundo vienen a tratar de surfearla. Tal y como indican los expertos en el surf no hay una ola de izquierda tan perfecta ni tan larga como la que podemos encontrar en esta localidad de Gipuzkoa. Muchos no dudan en asegurar que es la mejor ola de Europa y que fácilmente entraría en el ranking de ser una de las 10 mejores del mundo.

Esta ola puede alcanzar los cinco metros de alto cuando la barra rompe de verdad y los cuatrocientos metros de recorrido. No cabe duda, que sin duda estamos hablando de una ola, la de Mundaka, que se ha convertido en todo un sueño para los surfistas de medio mundo y que ha convencido a muchos profesionales del surf de que en la vida hay algo más que cabalgar olas de derechas.

En cuanto a la playa podemos decir que tiene un kilómetro de arena fina y dorada, y que es la más grande de la ría de Mundaka. Entre sus características principales podemos decir que ofrece la posibilidad de realizar multitud de actividades deportivas como son el windsurf, piragüismo o la vela. Además, tenemos que destacar que sus aguas no tienen una gran profundidad y que en el centro de la playa se forma una pequeña duna desde donde se puede divisar la isla de Izaro.



Arrigunaga



La quinta playa que recomendaremos será la de Arrigunaga, en Getxo. Tiene arena fina y tiene una longitud de 600 metros. Es una playa tranquila, aunque puede resultar algo peligrosa, ya que el fondo del mar es de arena y roca, y al bajar la marea, aparecen puntas de roca, por lo que hay que tener mucho cuidado. Además, la playa de Arrigunaga goza del privilegio de tener los acantilados de la Galea, que nos permitirán ver todo 'El Abra', zona que de entrada a 'El Gran Bilbao' por el mar.

En esta ocasión destacaremos el 'Fuerte de Punta Galea', que fue una construcción militar de del siglo XVIII y ocupó el lugar de una antigua atalaya que ya existía en el siglo XVI. Desde 1947 no tiene función militar alguna y podemos decir que es una de las construcciones militares del siglo XVIII mejor conservadas de Euskal Herria y Bizkaia.



Zarautz



La última, y sabiendo que nos dejamos muchísimas playas sin mencionar, diremos la de Zarautz. Es la más larga de toda Euskal Herria gracias a su 2´5 kilómetros de longitud y 80 metros de anchos. Aun así, la anchura varía en base a las mareas que muchas veces hacen desaparecer la playa por completo. Volviendo al tema del surf puede que sea una de las mejores playas para empezar, ya que no tiene olas muy complicadas de surfear pero al mismo tiempo te permiten mejorar mucho.

En esta ocasión destacaremos el biótopo -en ecología, es un área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto de flora y fauna- de Iñurrintza, que sin duda es uno de los mejores conservados de la zona.