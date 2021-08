El taekwondo, un arte marcial coreano

El taekwondo -el arte de luchar con pies y manos- es un arte marcial que nació en Seúl, capital de Corea del Sur, en el año 1955 gracias al general surcoreano Choi Hong Hi. En los primeros años no hubo un control o una federación que englobase esta disciplina moderna. Así fue durante onces años, ya que en el años 1966 se unieron varias esuelas que impartían esta disciplina y crearon la Federación Internacional de Taekwondo. Posteriormente este deporte siguió una evolución hasta que en 1973 se fundó en Corea del Sur la World Taekwon-Do lo que le permitió ser considerado como deporte olímpico. Aun así, como más adelante explicaremos, no fue deporte olímpico hasta Sydney 2000.

Este tipo de arte marcial destaca entre todos los que existen por su espectacularidad en la ejecución de los movimientos en cada combate. Aun así, es importante aclarar que existen dos tipos de modalidades. La primera, la WT, es la que puede participar en una Olimpiadas y la otra, la IT, es la que se basa en los principios establecidos por Chi Hong Hi. En ambas disciplinas hay combates y formas diferentes y en la IT, por ejemplo, se realizan Mundiales, Europeos o competiciones internacionales independientes de la WT.

Yendo al origen no podemos olvidarnos de su creador, Choi Hong Hi. Este general del ejercito surcoreano artista marcial y una figura polémica en la historia del arte marcial coreano del Taekwon-Do. A principio de los años 50 fue desarrollando unas técnicas que poco a poco fueron teniendo más adeptos en Corea del Sur. Tanto fue así que en poco tiempo se reconoció como una nueva arte marcial, aunque no tenía nombre. Ante esta situación el general decidió organizar una reunión con varios instructores, historiadores, líderes de la sociedad coreano para lograr denominarlo de alguna manera u otra. No dieron con un nombre hasta el 11 de abril de 1955 cuando decidieron llamarlo Taekwondo, lo que en castellano sería 'el arte de luchar con pies y manos'. Tras esto comenzó el momento de expandirlo por Corea del Sur. Para ello, Choi Hong Hi cogió a sus mejores alumnos para dar una exhibición por todo el país. En poco tiempo logró captar más adeptos y así, se fue estableciendo poco a poco en la sociedad.

Como curiosidad en lo que a la denominación se refiere cabe destacar que en 1960 el general surcoreano asistió a una clase que se impartió en San Antonio, en Texas, por el maestro John Rhee. Al llegar se dio cuenta de que la forma de denominarlo era 'karate coreano' y como es normal no le gustó. Después de hablar con ellos, alumnos y maestro, les convenció para que lo denominaran taekwondo. De esta manera, John Rhee se convirtió en el primer maestro de taekwondo fuera de Corea del Sur.



conceptos básicos



El taekwondo está compuesto por distintas técnicas de defensa personal como son los agarres, los bloqueos y las barridas. Es de los artes marciales más practicados en todo el mundo y el objetivo principal es dar el máximo número de golpes al contrincante, así como determinados movimientos de defensa y de ataque para ganar.

Antes de seguir explicando las reglas básicas de este deporte diremos que los combates siempre se realizan encima de un tatami. Para pelear hay que ir uniformado con el Do-Bok -clásico uniforme blanco con parte superior e inferior independientes-, un peto -suele ser rojo o azul y es la protección completa del tronco-, un casco, protecciones del antebrazo, espinilleras, protector del pecho -esto lo utilizan solo las mujeres-, el protector bucal y el cinturón. Este último puede ser blanco, amarillo, verde, azul, rojo y negro y determina el nivel del taekwondista, siendo el blanco el primer nivel y el negro el último.



reglas principales y técnicas



Tal y como hemos explicado antes es un deporte donde en los combates se utilizan los pies y las manos. Eso sí, tiene que quedar claro que las patadas tienen que efectuarse por encima del cinturón para que sea válido. En este sentido si la patada se realiza en la cabeza del oponente el taekwondista sumaría 3 puntos y si además el golpe se realiza después de un giro sumaría 4 puntos.

En cuanto a los ataques que se realizan con el puño tienen que ser siempre al protector bucal. En caso de que sea mediante patada se sumaría un punto y dos en caso de que sea después de un giro. ¿Quién gana? el primero que sume 12 puntos o el que supere en 7 puntos al contrincante. Hay que destacar que después de un golpe el deportista puede quedar desorientado. En este momento el árbitro contará 8 segundos. Si pasan sin respuesta y el árbitro considera que no puede continuar se decreta el KO. Al mismo tiempo el taekwondista en el tiempo que se recupera del golpe si grita 'kiap' se continúa con el combate sin ningún tipo de problema.

Por último, hay que hablar de cuatro de las técnicas que se utilizan en taekwondo. La primera es el chagui, es el movimiento principal del taekwondo y está dirigido a atacar el tronco o la cabeza. El segundo movimiento es la técnica de mano abierta, que varía en base a la zona en la que se golpee. El tercero son los bloqueos y las defensas, que se hacen con la palma de la mano o el brazo. Y en cuarto lugar está la defensa personal, que son los barridos o similares realizadas con patadas.



un deporte olímpico desde el 2000



El taekwondo, aunque a muchos les pueda sorprender, no consiguió ser un deporte olímpico hasta Sydney 2000. Aun así, previamente en las Olimpiadas de Seúl 1988 y Barcelona 1992, este arte marcial sí que tuvo presencia en los Juegos pero como deporte únicamente de exhibición.

Después de Sydney ha participado en las siguientes cinco ediciones celebradas en Atenas, Pekín, Londres, Río de Janeiro y Tokio de manera ininterrumpida. En las últimas Olimpiadas, celebradas este mes de julio y agosto, España consiguió su primera medalla gracias a la plata que logró la taekwondista de Alcalá de Henares de 17 años, Adriana Cerezo, en su categoría de -49kg. La alcalaína perdió la final frente a la tailandesa Panipak Wongpattanakit. Con este segunda posición España sumó su séptima medalla, la quinta de plata, en unos Juegos Olímpicos desde el año 2000. La primera plata la consiguió el taekwondista Gabriel Esparza en la categoría de -58kg y el único oro lo logró Joel González en la misma categoría en la Olimpiadas de Londres.