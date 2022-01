Cinco rutas por el concejo minero de Alller

Lo primero que se nos viene a la cabeza a la hora de pensar en Asturias es en su naturaleza, el color verde de sus montañas y senderos, y como no, en su tan rica gastronomías, entre otras grandes cosas. En esta ocasión haremos un viaje al concejo de Aller, un concejo situado en el centro sur del Principado de Asturias y que es una extensa tierra de cumbres y bosques de caza, berreo o tránsito hacia la meseta de esquí o ciclismo, de pastoreo o de carbón. Geográficamente al norte limita con el concejo asturiano de Mieres, al sur con la provincia de León, al este con los concejos de Laviana, Caso y Sobrescobio y al oeste con el concejo de Lena. Por lo que podemos decir que el concejo de Aller está completamente rodeado.

Su principal actividad económica ha sido desde siempre la minería del carbón, especialmente en la parte baja del valle, y está se compaginada con la agricultura y la ganadería. El curso bajo del río Aller, su río principal, cerca de su confluencia con el Caudal, que comparte con Lena y Mieres, forma un valle profundo entre empinadas laderas cubiertas por los bosques. Dominan el paisaje los castilletes de los pozos de carbón y las edificaciones de los pueblos mineros. Si seguimos río arriba llegaremos a la capital del concejo de Aller, a Cabañaquinta.

Desde el año 1869 es la principal ciudad del concejo y que cuando se pasa se llega al puerto de San Isidro, que establece el límite con León. En este puerto se han realizado varias etapas de la Vuelta de España, concretamente en cuatro ocasiones. La primera fue 1986 y ganó el ciclista francés Charly Mottet, en 1990 salió victorioso el español Carlos Hernández, en 1992 el colombiano Hernán Buenahora y la última vez que se realizó una etapa de la Vuelta Ciclista de España fue en el 2008 y logró el triunfo el grandísimo ciclista de Pinto Alberto Contador.

A continuación recomendaremos cinco rutas de senderismo que se pueden realizar en el concejo de Aller y que nos permitirán disfrutar de esta bellísima zona del Principado de Asturias. Eso sí, algunas de la rutas serán más complejas y duraderas que otras pero aseguramos que todas son bastante factibles para cualquier persona.

La senda verde Foyoso

Esta es una ruta lineal de 1 kilómetro y 800 metros que tiene un tiempo estimado para realizarla de unos 20 minutos. Es de dificultad más bien baja y comienza en Felechosa y pasa por el Puente´l Vao, Molín de Peón y finaliza en El Pino. La ruta de la senda verde Foyoso la comenzamos en Felechosa y enseguida emprenderemos nuestro camino dirección al puente que cruza el río Braña. Tras esto comenzaremos un cómodo trayecto con apenas desnivel, asequible para todos. En el camino veremos el bosque caducifolio, popularmente conocido como El Foyoso. Tras esto continuaremos nuestro camino y podremos hacer una pequeña parada antes de llegar a Molín de Peón en una zona recreativa que encontraremos a nuestro paso. Después del descanso pasaremos un puente y llegaremos a Molín de Peón, un centro de incubación y alevinaje de truchas gestionado por la Asociación de Pescadores 'El Maravayu'. Para volver al punto de inicio tendremos la opción de realizarla atravesando El Pino y tomando el camino real.

La cascada de Xurbeo

Esta ruta es de dificultad más bien baja y comienza en Murias y finaliza en las bellísimas cascadas de Xurbeo. El trayecto es de un kilómetro y 100 metros, para nada largo, y los que lo hacen pasan unas horas disfrutando de la cascada antes de emprender el camino de vuelta, algo que recomendamos encarecidamente a todos. En ir se tarda aproximadamente media hora. El inicio de la ruta es en Murias, un precioso pueblo de montaña que nos ofrecerá unos paisajes espectaculares. Durante el camino pasaremos por el cauce del río Negro y poco a poco, siguiendo las señalizaciones, llegaremos a un punto en el que comenzaremos a escuchar el fragor de las aguas del río Xurbeo en su camino hacia la desembocadura al río Negro, afluente del Aller. Tras esto, enseguida llegaremos a la cascada, un imponente salto de agua que se precipita verticalmente desde unos veinte metros de altura. Para volver, una vez hayamos disfrutado un rato de este capricho de la naturaleza, desandaremos todo lo andado.

De Santibanes a Santibanes, una ruta circular

Es una ruta circular de dificultad más bien baja y que tiene un total de 3 kilómetros y 775 metros de longitud. Esto significa que cuando la terminemos podremos hacerlo de nuevo, ya que se estima que para realizar completamente está ruta circular de Santibanes a Santibanes se necesita alrededor de hora y media y a un ritmo para nada elevado. Lo que es la ruta empieza en Santibanes de Murias y pasa por Villar-Viscayana y El Premalayo-El Carrescu antes de volver a Santibanes, el punto de origen. El comienzo del camino y el final se realiza como decimos en Santibanes de Murias, una localidad que nos permitirá disfrutar de la vista del impresionante manto boscoso que recubre las laderas de los montes circundantes. En el trayecto veremos praderías, cruces de caminos fáciles de seguir gracias a las señales que hay o multitud de senderos. En definitiva, su baja complejidad y el tiempo que se necesita para hacer esta ruta nos permite hacerla más de una vez o incluso hacer varias paradas.

El puerto de Piedrafita

Es una ruta lineal de 8 kilómetros y 770 metros que tiene un tiempo estimado de 4 horas, tan solo para ir porque luego hay que volver, así que en total entre ir y volver tardaremos unas 8 horas más o menos. Es de dificultad media y discurre por La Paraya, Yananzanes, Fuente de Roseco, Rasteyu, Campanal de Baxo, Campanal de Riba, Collado Rocín, San Pedro y por último, finaliza la ruta en el alto de Piedrafita. El comienzo de la ruta hacia el puerto de Piedrafita se realiza desde La Paraya, un paso transitado desde tiempos ancestrales, que comunica el concejo de Aller con la provincia de León. Durante todo el camino podremos encontrar las imponentes vistas que nos regala el Collado Rocín o el salto de agua que encontraremos al comienzo de la Fuente de Roseco. Cuando llegamos a San Pedro estaremos a punto de terminar la ruta y de llegar por fin al alto de Piedrafita, a 1.683 m de altitud. Tras las cuatro horas de ida nos quedarán desandar lo andado por otras cuatro horas de ruta.

De Llamas a Yanos

Es una ruta lineal de 6 kilómetros y 143 metros que se estima que se puede realizar en un máximo de tres horas yendo bastante tranquilo. Es de dificultad media y transita por Llamas, La Llaguna, L´Escuyu, El Praón, Picolaína, La Forcá, La Casa´l Medio, Muries y termina en los Yanos. La ruta discurre por la falda del cordal de La Zorra y se comienza desde la iglesia románica de San Juan el Real, declarada Monumento Histórico-Artístico y que está situada en Llamas. Y desde ese punto tendremos que seguir por las zonas que hemos comentado al principio. Durante el camino encontraremos una infinidad de bosques, majadas –lugar donde se recogen el ganado y los pastores por la noche– o, entre otras cosas, las brañas –es el nombre que en la cordillera Cantábrica recibe la zona de montaña donde el ganado aprovecha los pastos de puerto tardíos en época estival–. Al final del trayecto, tras pasar Muries, giraremos a la izquierda e iremos directamente hacia Yanos. De esta manera, enseguida veremos el cauce del río San Isidro y al cruzarlo podremos dar por finalizada la ruta.

"Nos gusta mucho ir a Asturias y siempre he dicho que si no hubiera nacido en Vitoria-Gasteiz me hubiera gustado nacer allí"

"A mis aitas y a mí también nos gusta mucho Andalucía.

Yo he vivido en Málaga y acabo

de pasar unos días

en Córdoba"

Raquel Arnaiz

profesora de música