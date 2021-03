Coplas en honor de Doña Leonor

La batalla de Madrid se hace a un lado para que la prensa cortesana bese el suelo que pisa la heredera de la corona española. "Princesa en el reino de las palabras", glosa en portada ABC bajo una foto de Leonor de Borbón micrófono en mano en sus primer acto en solitario en el Instituto Cervantes. Es solo el anticipo de una pieza con el siguiente encabezamiento: "La Princesa se estrena en solitario con el Quijote y la Constitución como bandera". Entre los rendidos párrafos, les entresacamos uno que habla del fervor popular que despertó la joven: "Estos últimos desplegaron pancartas (La corona une), banderas y banderines de España, y a la Heredera la recibieron entre vivas constitucionales y gritos de guapa, además de con los reglamentarios y entusiastas aplausos, que sonaron a muchedumbre". Lo de Heredera así, con mayúscula inicial, habrá que consultarlo a la RAE.

No se queda atrás en la lisonja La Razón, que también le dedica la mitad de su portada. "Leonor: presente y futuro" es el titular que acompaña a la fotografía. Es prácticamente el mismo de la crónica de páginas interiores, donde le acompaña este subtítulo: "Sonriente y relajada, la princesa de Asturias inaugura su agenda oficial en solitario en un acto en el que Zarzuela quiso potenciar la imagen de continuidad de la institución". Para que no falte nada, en uno de los editoriales del diario de Marhuenda, la genuflexión reglamentaria: "Sonriente y relajada, la princesa de Asturias inaugura su agenda oficial en solitario en un acto en el que Zarzuela quiso potenciar la imagen de continuidad de la institución".

Una gotita más discreto, El Mundo reserva apenas un recuadrito de su primera al evento, bajo el titular "La princesa Leonor debuta comprometida con la cultura". Es el que también encabeza la edulcorada pieza que firma Marina Pina. He aquí una muestra de la melaza: "La Heredera presidió el XXX aniversario del Instituto Cervantes en su primer acto oficial en solitario. Los Reyes vaciaron su agenda para darle todo el protagonismo y Doña Leonor incluso tomó la palabra para preocuparse por los trabajadores destinados en el extranjero". Habrán notado que también escribe Heredera con mayúscula inicial. A ver si va a ser así€

Sobre Yolanda Díaz y Rocío Carrasco

Más allá del baño y masaje a la corona, las plumas de orden se han ocupado de la despedida y cierre de Pablo Iglesias en el Congreso. De entre las descargas, les copio y pego una de Luis Ventoso en ABC, que realidad no va para Iglesias sino para su sucesora designada: "Lloraba la joven dirigente comunista -que cumplirá 50 tacos dentro de dos meses-, ataviada con un simbólico vestido rojo. [€] Yolanda Díaz es hoy la ministra mejor valorada de Podemos. Pero eso equivale a ser el mejor futbolista de la selección de Islas Feroe".

Llegamos al final, donde nos vamos a encontrar el gran pedrusco. Se trata de un ataque despiadado y gratuito de Zoe Valdés (en Libertad Digital) a una de las protagonistas mediáticas de estos días. Insisto en advertirles de la dureza: "No sabía nada de esta gente de la que últimamente se habla tanto en España: esa Rociito (con semejante jeta de vieja que te llamen todavía Rociito es para salir escapando) y el Antonio David, un ex guardia civil y su exmarido, padre de los hijos de ambos. Voy a añadir lo siguiente: a mí este tipo de mujercita lloriqueta y medio trastornada (que debiera vérselo), que no acaba de crecer y madurar, me merece el más profundo de los desprecios". Comprendo y comparto las náuseas de los lectores.