Cómo relacionar a Garzón con el 'carnicero de Mondragón'

Una semana después, siguen cayéndole soplamocos como panes a Alberto Garzón, aunque ya la mayoría buscan impactar en la cara de Pedro Sánchez. Puede que la explicación esté en la sincera primera página de La Razón de hoy. Sobre la foto de las protestas de los ganaderos que salieron en Palencia al paso del presidente, este titular: "El PP aumentará la presión a Sánchez para frenar a Vox".

En el editorial se ve más claramente la patita. El encabezado es "El agro español no cree a Pedro Sánchez", pero en el último párrafo nos enteramos de lo que se habla. De las elecciones de Castilla y León, antesala (sueñan húmedamente) del inminente asalto de Casado a Moncloa: "Es muy probable que las elecciones en Castilla y León vayan a tener un componente nacional, pero no conviene perder de vista esta otra realidad, la del campo, una de las joyas del tejido productivo español, que poco puede creer en las promesas del Gobierno".

ABC también se relame en primera con las movilizaciones palentinas ante el coche del presidente. No en balde, en titular es una de las consignas coreadas: "¡Garzón, cese o dimisión!". Debajo, la explicación: "Las palabras de desprecio del ministro de Consumo hacia el sector ganadero le estallan en la cara a Pedro Sánchez".

Como complemento, el columnero Álvaro Martínez se larga una pretendida gracieta titulada "Imbatible el chuletón e impasible el ademán" que terminaba en bostezO cósmico: "Pero, por ahora, nada. Sánchez, impasible el ademán, sigue manteniendo a Garzón en su ministerio de juguete, en contra de todo el campo español y el sentido común, que suele dictar que siempre es un problema tener al enemigo en casa".



De Prada on fire

Al tal Martínez le faltan muchos octanos para acercarse a su compañero de trinchera Juan Manuel De Prada. De tan faltón que pretende ser acaba resultando cómico: "Los parásitos de la izquierda caniche son lacayos que actúan al dictado de la plutocracia mundialista, de cuyas zurrapas se alimentan opíparamente. Cuando el parásito Garzón proclama que «España exporta carne de mala calidad y proveniente de animales maltratados» no hace sino seguir las consignas de sus amos, cuyo designio es arruinar las economías nacionales, con la excusa del cambio climático y demás trampantojos del catecismo global ecocapitalista". Hics.

Cristian Campos, fiel escudero de Pedro J. Ramírez, también se adorna contra el pimpapum de estos días. Y se esmera, porque en su evacuación de letras en El Español ofrece nada menos que 17 razones para destituir al titular de Consumo. Escogemos una al azar: "Alberto Garzón es, como decía el pasado viernes José Manuel Rodríguez Gómez en Twitter, un ministro "asintomático". Porque Garzón parece ministro y actúa como tal, pero no muestra síntomas. Es un ministro psicosomático. O un loco que se cree ministro".

En El Debate, Alfonso Ussía repite mandoble. Este debe de ser el tercero desde que empezó la bronca de las macrogranjas. Y antes de atizarlo, nos casca una anécdota de abuelo Cebolleta de cuando visitó el mausoleo de Lenin en Moscú. Todo, para llegar aquí: "Garzón, al lado de Lenin, es un pedo de colibrí. Y todavía es joven y le deseo una larga vida. Pero propongo –yo no lo veré–, que a su fallecimiento le hagan un mausoleo como el de Lenin en Logroño, su ciudad natal. Lo merece por memo. En lugar del Mausoleo de la Momia, el Mausoleo del Memo".



Unos cortan chuletas y otros...

Ahora, imaginen un redoble de tambores, porque llega el más difícil todavía. La también columnera de El Debate Mayte Alcaraz es capaz de unir en una pieza lo de la carne y las manifestaciones del pasado sábado contra la dispersión. Ahí les va el engendro: "El progresismo, reformismo y feminismo que nos vendía Pedro Sánchez y sus sindicalistas amigos era esto. Arruinar a los carniceros que se ganan la vida vendiendo chuletones mientras ellos se toman chiquitos a la salud de los matarifes de ETA. Unos cortan chuletas y otros despedazan seres humanos inocentes. La vida es una continua elección, es tomar decisiones, y la progresía española ha optado ya: mejor el carnicero de Mondragón, que mató a 17 personas, entre ellas a un niño de 13 años, que los honrados carniceros de mi barrio, que a duras penas llegan a fin de mes".

Y aunque lo anterior es insuperable, no le anda a la zaga esta vomitona de sapos y culebras que firma (quién, si no) Federico Jiménez Losantos en El Mundo. Esta vez se libra Garzón: "Este fin de semana, medio Gobierno participó en las 200 marchas en favor de la ETA, no sólo de los presos. La pancarta era «Bidean», «En camino», es decir, a casa y a por Navarra. Bietan Jarrai! Podemos y las mafias sindicales UGT y CCOO desfilaron con el familión etarra, al que el PNV reserva ricas nueces. ¿Y Sánchez? Ha metido en un telezulo al Rey y, siempre con la ETA, sigue en el Gobierno. Mejor, imposible".