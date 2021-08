Fabio Jacobsen, líder del Deceuninck Quick Step en la Vuelta

El esprinter neerlandés Fabio Jacobsen, ya totalmente recuperado de la grave lesión que sufrió en 2020 durante la Vuelta a Polonia, encabezará el tren del Deceuninck Quick Step en la Vuelta que comienza el sábado en Burgos, donde buscará triunfos de etapa.



Jacobsen, de 24 años, regresó esta temporada a la competición en la Vuelta a Turquía tras cerca de un año de baja, y tras un periodo de readaptación recuperó su máximo nivel en la reciente Vuelta a Valonia, donde se apuntó dos triunfos de etapa.



Ahora Jakobsen regresa a la Vuelta, prueba de la que guarda grandes recuerdos, ya que en 2019 se anotó dos etapas, en El Puig y en Madrid en la simbólica última jornada.



Para la 76 edición de la ronda española, el Deceuninck formará con Andrea Bagioli (ITA), Josef Cerny (CZE), Fabio Jakobsen (PSB), James Knox (GBR), Florian Sénéchal (FRA), Zdenek Stybar (CZE), Bert Van Lerberghe (BEL) y Mauri Vansevenant (BEL).





Read more about our @lavuelta riders and the goals we have for the season's third Grand Tour: https://t.co/a0RDsYwbnG pic.twitter.com/jR2GTBU93k