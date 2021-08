Alejandro Valverde se retira de la Vuelta a España tras sufrir una dura caída

Alejandro Valverde (Movistar) se ha visto obligado a retirarse de la Vuelta a España a consecuencia de una dura caída sufrida a 41 kilómetros de la meta de la séptima etapa, que se disputa entre Gandía y el Balcón de Alicante.



Aunque Valverde, de 41 años, trató de seguir en carrera, el golpe sufrido en su costado derecho obligó al murciano a bajarse de la bicicleta entre lágrimas a 37 kilómetros de meta.



Valverde, ganador de la prueba en 2009, se salió en una curva hacia la derecha en una bajada previa a la cima del Puerto de Tudons, a falta de 41 kilómetros de meta.





???? @alejanvalverde sufre una caída después de su ataque. ¡Mucho ánimo, campeón!



???? Crash for Alejandro Valverde @Movistar_Team just after his attack. Cheer up, sir! ??#LaVuelta21 pic.twitter.com/MFn1iMZQuU