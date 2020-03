Maya ha reclamado al Estado la colaboración del Ejército en Pamplona

pamplona – "No podemos perder las cotas de seguridad que tenemos". Así justificaba ayer el alcalde Enrique Maya su reclamo del Ejército para reforzar las tareas de control de la ciudad ante esta situación de emergencia, como ya lo hiciera su homologo en Tudela. Así, aseguró que ya ha comunicado oficialmente al delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, que si es posible la Unidad Militar de Emergencias (UME) "también preste su colaboración" en Pamplona. "Colaboran en todas las labores y son importantes de cara a garantizar la seguridad y todo lo relacionado con el Coronavirus. La policía municipal está trabajando mucho para solucionar las situaciones que se van generando, pero también hemos tenido personas que derivadas del coronavirus no pueden prestar su trabajo", agregó, en alusión a los 22 agentes que "están en casa y que no pueden trabajar porque tienen síntomas del Coronavirus". "Seguro que esta situación también pasa en Policía Foral y habrá otros pueblos en los que también serán necesarios", abundó. Aludió además a la doble tarea que desempeña la policía local de garantizar la seguridad y velar por el cumplimiento de las medidas de confinamiento. En el caso del cuerpo local, se han puesto en marcha protocolos de formación, protección y descontaminación frente a la epidemia del coronavirus para los agentes que se vean implicados en servicios de atención y traslado de posibles personas afectadas por el virus. Además, se ha habilitado en el garaje de la propia Policía Municipal una zona de descontaminación de aquellos vehículos que hayan participado en actuaciones policiales y hayan corrido el riesgo de volver potencialmente contaminados. En estos casos, tanto el vehículo como los agentes serán sometidos a un protocolo estricto de descontaminación que incluye, entre otras medidas, la limpieza exterior e interior del vehículo con productos desinfectantes.

Para este trabajo está resultando imprescindible el apoyo de SAR (Salvamento, Ayuda y Rescate).

Sobre la limpieza de la ciudad, explicó que se ha cambiado el sistema (detergentes con una función de protección "especial") y que a través de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se trabaja para extender este mismo sistema a otros términos municipales, por ejemplo en Erripagaña. Y sobre el teletrabajo de los funcionarios, se quiere agilizar pero lleva su tiempo, indicó. El Consistorio cuenta con 400 licencias y ya está implantado en 191 puestos.