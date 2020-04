Maya mantiene la agenda tras dar positivo en COVID-19

pamplona – El alcalde Enrique Maya seguirá ejerciendo su responsabilidad como primer regidor tras haber dado positivo en el test de coronavirus, por lo que tendrá que permanecer en aislamiento durante las dos semanas que establece el protocolo.

Fue el propio Maya quien confirmó a primera hora de la mañana de ayer el resultado de la prueba a la que fue sometido hace unos días tras presentar algunos síntomas compatibles con el COVID-19: "Me acaban de informar de que he dado positivo en coronavirus. Ahora unos días de aislamiento domiciliario, para lo que me han dado las instrucciones que adjunto. Como ya venia haciendo la última semana, a trabajar desde casa. Un saludo a todos. Esto pasará", indicó a través de su página oficial en Facebook.

También informó a los portavoces de los grupos municipales y a su grupo, en la videconferencia diaria que mantienen los integrantes del equipo de Gobierno desde que se declaró el estado de alarma. A expensas de la evolución que presente, la intención del alcalde es continuar en el puesto. De hecho, no ha cogido la baja laboral y ha anunciado que seguirá trabajando desde su domicilio como lo ha venido haciendo hasta el momento. En principio, está previsto que participe en la reunión telemática que hoy va a mantener con Joxe Abaurrea (EH Bildu), Maite Esporrrín (PSN) y Patxi Leuza (Geroa Bai) donde se les informa de las actuaciones realizadas en las últimas 24 horas, después de que no lo hiciera en la celebrada el lunes.

Según fuentes cercanas, Maya se encuentra en buen estado, aunque con la preocupación lógica por el positivo y algunos efectos del virus que no le impiden mantener la actividad marcada, aunque desde el confinamiento más estricto en el domicilio familiar. Las mismas fuentes comentaron que los primeros síntomas se hicieron evidentes en los últimos días, por lo que fue sometido al test.