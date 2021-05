El TAN anula el euskera como mérito en Villava

villava/atarrabia – El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha anulado la valoración del euskera como mérito obligatorio para puestos de trabajo de la plantilla orgánica de 2020 del Ayuntamiento de Villava en los que no se exija como preceptivo, explicó ayer Navarra Suma. "La aprobación de dicha plantilla fue publicada en el BON de 24 de agosto de 2020, y establecía que en todos los puestos, sin distinción, en los que el euskera no fuera considerado requisito preceptivo, se debía valorar éste como mérito, algo que el TAN no considera ni racional ni proporcionado". "El TAN ha anulado no solo la valoración generalizada como mérito del euskera, sino también que se exija su conocimiento preceptivo en otros puestos", dijo Navarra Suma. Recordó que la resolución "sigue la senda de otras como la reciente sobre la plantilla de Huarte".