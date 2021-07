Arantza, Bera, Etxalar e Igantzi apoyan a la actuación municipal en no fiestas de Lesaka

BORTZIRIAK – Transcurridos unos días desde que "nos viéramos sorprendidos por lo que ha sido un tsunami de contagios en Bortziriak", los ayuntamientos de Arantza, Bera, Etxalar e Igantzi han querido hacer pública su valoración de lo acontecido durante los no Sanfermines de Lesaka y sus consecuencias publicando un bando.

Así, "teniendo en cuenta los diferentes llamamientos a la población, tanto local, como visitante, anunciando la suspensión de las fiestas y solicitando a su vez la no asistencia de público en las fechas festivas, no podemos sino dar a conocer nuestro apoyo absoluto al Ayuntamiento de Lesaka y a su actuación", señalan en la nota. "Cierto es que el ayuntamiento representa la máxima autoridad municipal –añaden– y por lo tanto quien ostenta la mayor responsabilidad en cuanto a la gestión del pueblo se refiere. Lo que no es menos cierto es que además de eso existe la responsabilidad individual de cada cual, donde afortunadamente no llega la función pública, siempre y cuando no hablemos de actos que constituyan delito".

Más allá de creencias, opiniones, o de maneras de entender lo que está pasando, los ayuntamientos piensan que "existe una realidad irrefutable a la que tenemos que hacer frente colectivamente. Si a alguien se le ocurre algo mejor, que de un paso al frente".

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL El bando refiere que "el ayuntamiento, con mayor o menor acierto, representa a sus vecinos, gestiona, administra y vela por los intereses del pueblo y por lo tanto ostenta la autoridad que legítimamente le ha sido concedida. Hay quienes creen que esa autoridad se puede ejercer de forma más contundente. Nosotros creemos que el camino es otro. El de la educación, la e?tica y la responsabilidad individual. Que no el individualismo".

Para finalizar el bando, los cuatro ayuntamientos reconocen que "todos somos conscientes de las consecuencias sociales, culturales y económicas que venimos sufriendo. Estas se han hecho más evidentes, si cabe, estos días, y de nuestra organización, compromiso y capacidad colectiva va a depender que superemos esta situación lo antes posible".

BANDO

Apoyo absoluto. Arantza, Bera, Etxalar e Igantzi recuerdan que el ayuntamiento de Lesaka anunció la suspensión de las fiestas y solicitó la no asistencia de público en esas fechas.

Sin autoritarismo. Los ayuntamientos no creen que deban ejercer la autoridad de forma más contundente y abogan por la educación y la etica.