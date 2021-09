Actuación del grupo 'No More Blues' en Azagra

Foto de familia del conjunto musical No More Blues sobre el escenario azagrés. Foto: cedida

El 28 de agosto, los vecinos y vecinas de Azagra disfrutaron de Kultur 2021, un programa cultural que acompaña los veranos festivos y que muestra la diversidad de paisajes que caracteriza al territorio navarro. En esta ocasión, los protagonistas fueron los componentes del grupo pamplonés No More Blues, quienes ofrecieron una actuación a las 21.00 horas en la plaza de los Fueros de dicha localidad.

En sus actuaciones, el conjunto No More Blues interpreta estilos como soul, blues, jazz, funky, rhythm and blues y también incluye algo de rock y pop. Aquí, en Azagra, su actuación de 105 minutos contó con canciones de cantantes tan conocidos como Ike & Tina Turner, James Brown, Otis Redding, Ray Charles, etc.

Estos son las y los componentes del grupo: Félix Elizalde (trombón de varas), Mario Fernandino y Juana Etxauri (saxos), José Navarcorena (trompeta), Maite Sánchez Inchausti (teclados), Fernando Laguría (batería), Iker Mateo (guitarra), Pablo Alday (bajo), y José Antonio Tuñón, Silvia Pérez de Ciriza y Silvia Guillén (cantantes).