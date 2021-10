Iosu Santxez: "A todos nos ilusiona recuperar los Sanfermines, pero sin tirar la casa por la ventana como dijo Enrique Maya"

pamplona – ¿Cómo ha sido su aterrizaje como nuevo presidente de la Federación de Peñas?

–Bastante tranquilo. Ya llevábamos más de año y medio, casi dos, trabajando en la junta de la Federación y alguien tenía que ejercer de presidente. Tiene más de cargo de representación, por el papeleo que tenemos que hacer, que organizativo. La junta somos todos y el trabajo va a estar repartido.

La Federación de Peñas anunció en marzo un periodo de reflexión y suspendió sus actividades mientras tanto. ¿En qué quedó el proceso?

–Fue la pandemia lo que nos llevó a ese periodo de reflexión. Nos dimos cuenta de que éramos bastante lentos y que los plazos se nos hacían muy largos a la hora de funcionar y de plantear respuestas. Somos una Federación con 16 peñas y cada peña tiene su propia junta. Para cuando reaccionábamos íbamos tarde porque hoy en día todo va a mucha velocidad. Por eso decidimos que era necesario parar y hacer una reflexión, porque además en la Federación de Peñas se seguía trabajando igual que antes, como se hacía hace décadas. Había que darle una vuelta a todo, aprovechando el parón obligado por la pandemia, y hacer una reflexión interna.

¿En qué se va a traducir ese proceso de actualización?

–Estamos todavía trabajando en ese proceso de reflexión interna, porque somos tan lentos que pese a todos los meses de parón que hemos tenido no nos ha dado tiempo. En enero dimos el pistoletazo de salida, estamos casi a final de año y sólo hemos empezado el trabajo con las reuniones. Organizativamente seguimos igual, aunque esperamos que para antes de los Sanfermines hayamos podido acabar la primera fase y a partir de ahí recoger los análisis y reflexiones que se hayan podido plantear en los debates.

¿Qué es lo que más falta le hace a la Federación de Peñas?

-Más que necesitar algo porque no lo tenía, creemos que hay que reactivar la Federación y estar más cerca de toda la realidad social y cultural de Pamplona. No es nuevo, siempre que ha habido un relevo el mensaje ha ido por ahí. Es verdad que durante el año hacemos muchas cosas en los barrios en los que estamos afincados, pero la imagen que damos a la ciudad es que sólo estamos durante los Sanfermines. Queremos cambiar esa imagen y decir a la gente que no sólo somos fiestas, somos parte de la sociedad y disfrutamos y sufrimos como ella.

¿Cómo ha sonado en la Federación de Peñas el anuncio del equipo de Gobierno de abrir un proceso participativo sobre el futuro de los Sanfermines?

–Hay dos aspectos a considerar. La primera impresión ha sido buena. Creemos que es una propuesta que si se lleva adelante va en la línea de lo que nosotros llevamos tiempo proponiendo: más Sanfermines para los de casa, más Sanfermines populares y Sanfermines de calle. La segunda reflexión es que viendo los antecedentes y la línea que ha seguido el actual equipo de Gobierno sabemos que las cosas no se han llevado a cabo. Por experiencia conocemos que muchas buenas intenciones se han quedado en eso, en palabras y en papel mojado.

En este momento, ¿tiene la Federación algo concreto que aportar a este proceso participativo abierto?

–Hemos creado un grupo de trabajo específico en la Federación sobre esta cuestión y tenemos unas líneas generales que trasladamos en la Mesa de los Sanfermines. Cuando tengamos todas las aportaciones las entregaremos al Ayuntamiento y las daremos a conocer a la opinión pública. Desde Federación de Peñas se han hecho aportaciones que han sido aceptadas, como sucedió con el cántico del encierro a San Fermín en euskera, que se tramitó a través de la Federación, de la gente de las peñas que corremos en Santo Domingo. Ese grupo de corredores del encierro de las peñas también se ha reactivado.

¿Cree que veremos algún día unas fiestas de Pamplona sin espectáculos taurinos?

–No sé. Después de todo lo que nos ha tocado pasar últimamente todo puede ser posible. La sociedad evoluciona constantemente y creo que la gente joven tiene otra visión sobre este asunto, pero no lo veo de forma inminente.

–Como presidente de la Federación, ¿tiene alguna opinión al respecto?

Es algo que trasciende al cargo de presidente. No me corresponde a mí marcar una postura. En la Federación están las 16 peñas y cada junta tendrá que decidir si van a los toros o no. Como Federación no tenemos postestad sobre lo que haga cada peña.

¿Qué valoración hace la Federación sobre las actividades que organizó el Ayuntamiento tras la suspensión de los Sanfermines de este año?

–Como ya lo dijimos en su momento, no nos corresponde valorar lo que el Ayuntamiento decidió organizar. Era una competencia suya y preparó lo que quiso.

El alcalde Maya ha dado por hecho que en 2022 habrá fiestas tras dos años de suspensión y que serán las mejores de la historia. ¿Cómo afrontan las peñas esa posibilidad?

–Pensar en recuperar los Sanfermines es algo que nos ilusiona a todos los peñeros y peñeras y a toda la sociedad pamplonesas. Lo que sí queremos remarcar, frente a lo que dijo el alcalde Maya, es que no se puede tirar la casa por la ventana. Tienen que ser unos Sanfermines para la gente de casa, bonitos, bien trabajados, pero en lo económico deben ser moderados porque en esta ciudad hay mucha gente que lo está pasando muy mal y no es plan de despilfarrar el dinero de todos en las fiestas.