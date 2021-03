Elizondo y Elbete proyectan un nuevo itinerario turístico

Es innegable que Baztan posee muchos tesoros en su haber, sobre todo, naturales. Su naturaleza es uno de los atractivos del valle, un paraíso natural atrae a miles de personas cada año. Y aunque muchos lugares del valle son muy visitados, y en ciertas fechas también masificados, como la cascada de Xorroxin, hay otros muchos lugares que pasan desapercibidos, incluso para la gente del valle.

En este sentido, los pueblos de Elizondo y Elbete, se han unido con el propósito de ofrecer nuevos tesoros a los visitantes, con el objetivo de descongestionar varios puntos, y también para atraer visitantes a sus pueblos. Según señala el alcalde de Elizondo, Aitor Bazterrica, "hemos pensado en los turistas, pero también en la gente de aquí, porque hay mucha gente que no conoce los rincones del valle". Por ello, el pasado fin de semana una docena de vecinos de Elizondo y Elbete realizaron un auzolan alrededor de la cascada de Oinaska, en Elbete, un rincón espectacular que "cuando lleva agua es impresionante, aunque en verano no, porque no hay agua".

Han empezado a limpiar el entorno, para hacer más accesible el lugar, pero el proyecto no se limita a la cascada. "Se trata de un paseo circular, que comenzaría y acabaría en el pueblo de Elizondo", comenta, "no dejaremos que los vehículos accedan al lugar, la gente irá a pie". Está muy cerca del pueblo pero "hay mucha gente que no la conoce, además, cerca hay unas minas de caolín, unas pequeñas cuevas, y un paseo muy bonito, accesible para todo el mundo". Pretenden limpiar la zona y acondicionar un camino de alrededor de un metro de anchura, y dispondrán de paneles que contarán la historia del lugar, "que tiene mucha, como por ejemplo el mismo Oinaska, donde los baserritarras se limpiaban los pies y se calzaban los zapatos para llegar al pueblo". Esperan tenerlo listo para el verano, "la gente está muy motivada, y seguiremos con el auzolan, quedará precioso", afirma