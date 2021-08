Las lamias de Bertizarana

La cuenca del Bidasoa, y en concreto el municipio de Bertizarana, lo demuestra en los escudos (armarria, en euskera) que enseña en sus casas, es donde se advierte el arraigo que el mito de las lamias tuvo en Euskal Herria. Ningún otro lugar muestra de forma tan abundante la imagen de las lamia adoptadas aquí como motivo central de su heráldica.

Las lamia son criaturas originarias de la mitología griega, también se las asocia con otras culturas, que habrían arraigado en Euskal Herria. Lo que quizás cabe preguntarse es el porqué. Predominaban las creencias animistas y regía el "izena duen guztia omen da" (todo lo que tiene nombre, existe) según la tradición clásica y el entendimiento de las gentes ante el mundo que les rodeaba.

Los nombres más usados y extendidos son los de lamia, lamina o lamiña y sus variantes que dan lugar a toponímicos numerosos. Sin salir de Navarra, en Aezkoa la conocían como eilalamia, en Garazi (San Juan de Pie de Port) por basandere y por saindimaindi en Mendibe y lamin rara vez se emplea para un único genio sino generalizado y común, aplicado a distintos genios.

En la heráldica de Bertizarana abunda en Oieregi, Narbarte y Legasa (sus tres concejos) como en ningún otro lugar, y nos las enseña en términos femeninos. Mujeres hermosas, seductoras, unas veces con cola de pez desde su cintura (sirenas de mar) o bien con los pies palmeados como las ocas y patos en los casos de lamias de regatas, ríos y estanques.Destacan su coquetería en el peinado y un ajuar selecto, de ahí el peine, el espejo, el huso, la rueca, el broche, la aguja de oro y otros atributos con los que se las representa. La literatura popular, la leyenda, las considera generosas y desprendidas, poseedoras de oro, riquezas y de algunas habilidades mágicas, en ocasiones no exentas de algunas maldades, si bien las menos.





¿Imaginación?



Las lamias dejaron su impronta (¿y su huella quizás?) en la toponimia comarcal, en numerosos parajes, y así Lamuxain es un "pozo de lamias", arroyo que baja de Larrun a Sara, hay un Lamienleze "cueva de lamias" en Zugarramurdi, Lamiozingoerreka "arroyo del pozo de lamias" en Bera (según Caro Baroja) donde el topónimo se repite varias veces, Lamiarri "piedra de lamias" en Arizkun donde es leyenda que construyeron el puente del barrio en una noche. Y todavía Lamiarriaga "lugar de la peña de las lamias" en Endarlatsa, donde se reúnen los pescadores del salmón.

Se habla de las lamias como de seres mágicos imaginarios de otro tiempo, pero hay personas que insisten en que si dan lugar a identificar parajes y aparece en tantos relatos populares es por algún motivo o razón. Se aferran a la vieja frase que alude a seres o genios míticos: "direnik ez da sinistu bear; ez direla ez da esan bear" (no se debe creer que existen; no hay que decir que no existen).



En bertizarana



La lamia es como se dice el símbolo central de la heráldica de Bertizarana, donde se conservan ejemplares magníficos que revelan la habilidad y el arte de los antiguos canteros y son parte fundamental del patrimonio cultural del municipio y de sus tres concejos que lo integran. ¿Pero por qué eligieron precisamente ese símbolo para su escudo?.

Todos los heraldistas e historiadores coinciden en su origen. Corría al parecer el año 1421 cuando Micheto de Bértiz, escudero, por encargo de Carlos el Noble, acompañó a los embajadores de los reyes de Francia e Inglaterra que vinieron a Navarra, en época en la que arreciaban luchas y conflictos.

El rey debía intervenir para templar gaitas pero ni poco ni mucho le apetecía, por lo que rehusó mezclarse en pendencias y apeló a la elocuencia persuasiva del señor de Bértiz que sería convincente y exitosa. En demostración de su acierto concedió el blasón con carácter colectivo a todos los habitantes del valle.

La cuenca del Bidasoa cuenta con un muy valioso patrimonio heráldico, como estudiaron con particular acierto y conocimiento el capuchino de Lekaroz Vidal Pérez de Villarreal (padre Inocencio) y Andoni Esparza Leibar. Y en Bertizarana es donde puede disfrutarse de una muestra de notable importancia, y de las más curiosas y llamativas.