Concentración en Elizondo a favor de la atención primaria y en contra el déficit sanitario

Decenas de personas se concentran ante el centro de Salud

Aseguran que ni los pacientes, ni los médicos ni el resto de profesionales de los centros médicos de salud pueden esperar más



Decenas de personas se concentraron ayer en la puerta del Centro de Salud de Elizondo en favor de la Atención Primaria. Profesionales sanitarios de las Zonas Básicas de Elizondo, Doneztebe y Lesaka, usuarios y usuarias del Servicio Navarro Salud, hicieron frente al mal tiempo y, secundaron la protesta organizada por el Sindicato Médico de Navarra, bajo el lema Salvemos la Atención Primaria.

Según señalan desde el Sindicato Médico, la concentración de ayer surge "ante la situación de precariedad de la Atención Primaria de la zona y de toda Navarra", algo que no es nuevo, porque "se viene arrastrando desde hace años sin que ni el Gobierno, ni la Consejera actuales, y mucho menos los anteriores, han tomado medidas efectivas para conseguir evitar la pérdida de profesionales y especialmente de médicos".

La convocatoria actual viene motivada por la reciente falta de personal médico para la cobertura de una plaza de atención continuada, en las localidades de Urdazubi y Zugarramurdi. Situación "grave", que se suma a la ausencia de otros profesionales en los Centros de Salud de la zona y en otros lugares de la Comunidad. Afirman que la atención médica de la zona sufre una "progresiva precarización", y apuntan a la "incapacidad del actual Departamento de Salud de atraer facultativos a nuestra comunidad y de evitar que se sigan marchando, mientras se escudan en que la asistencia se puede seguir dando en las mismas condiciones sin los médicos". Critican que no se cubren muchas plazas, lo que genera sobrecarga y responsabilidad en el resto de los profesionales, situación que "está determinando un deterioro tal que se necesitan medidas efectivas y valientes para poder atraer y fidelizar a más profesionales, especialmente facultativos, para cubrir el déficit actual".

FUTURO La situación actual es deficitaria, pero el futuro que vislumbran los profesionales sanitarios no es nada halagüeño. Según informan desde el sindicato, actualmente en la Comunidad Foral hay 49 plazas de médicos no cubiertas, a las que se sumarán otras 45 plazas de futuras jubilaciones de médicos de 2021 y del 2022. Los huecos que quedan vacíos son cubiertos por los demás médicos desde hace mucho, tergiversando la realidad, simulando que no hay problemas de médicos, aunque los profesionales admiten que "el agotamiento y cansancio de los profesionales está llegando a unos límites insostenibles".

El Sindicato Médico de Navarra no entiende "la inacción del Departamento de Salud, al margen de palabrería y justificaciones constantes, sin resultados reales y concretos", y concluyen que "ni la pandemia, ni las circunstancias de otras comunidades son excusas válidas".

Hay una gran preocupación respecto al futuro, porque entre los profesionales sanitarios circula un rumor bastante extendido de que habrá una reforma, reduciendo el número de médicos de zonas rurales, dejando únicamente personal de enfermería. Estos rumores no son infundados, según los trabajadores de la sanidad, porque "en muchas zonas rurales, como Elizondo, Lesaka o Doneztebe hay vacantes de médicos, y no los están reemplazando, dejando sin cubrir servicios que existían". Hablan de "desmantelamiento" de la Atención Primaria, que poco a poco se está dando en todo el estado, pero que está llegando ahora a Navarra. Aseguran que hay personal de enfermería que lleva meses trabajando sin su médico, atendiendo en soledad a los pacientes. Denuncian que "está recayendo en el personal de enfermería una responsabilidad que no les corresponde".

Para que la sociedad esté bien atendida a nivel sanitario, señalan, es imprescindible tener una Atención Primaria fuerte", porque cuando está bien implantada y se le dan más competencias, se trabaja más y es capaz de atender muchos problemas de salud de las personas y todos los indicadores de salud mejoran, por lo hay menos necesidad de especialistas, por lo que es más eficaz, y además es más barato para la administración.

SIN MÉDICO DE GUARDIA

Urdazubi-Zugarramurdi. Desde finales de agosto en Urdazubi y Zugarramurdi no tienen médico de guardia. Había tres médicos para cubrir todo, pero uno se jubiló y otro está de baja, quedando las guardias desiertas. Urdazubi, es un punto de atención continuado, uno de los cinco especiales que hay en Navarra. Especiales, porque están distantes de su centro de salud cabecera, y necesitan tener personal médico, porque si ocurre algo muy grave los profesionales no pueden llegar a tiempo.