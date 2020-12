Acuerdo entre Geroa Bai, EH Bildu, PSN y el concejal no adscrito (antes del PP) en Zizur para aprobar los presupuestos

Firma y presentación esta mañana del acuerdo presupuestario y de estabilidad en ZIzur Mayor con Geroa Bai, EH Bildu, PSN y el edil no adscrito.

Firma y presentación esta mañana del acuerdo presupuestario y de estabilidad en ZIzur Mayor con Geroa Bai, EH Bildu, PSN y el edil no adscrito. IBAN AGUINAGA

El Ayuntamiento de Zizur está más cerca de aprobar definitivamente sus presupuestos para 2021, que aunque se votarán en el pleno de este jueves, cuentan ya con una amplia mayoría y consenso entre los grupos que conforman la corporación, un apoyo del "60% de lo que votó la ciudadanía en las últimas elecciones", tal y como ha recordado el alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai). Lo ha hecho acompañado de la teniente de Alcalde y portavoz de Geroa Bai, Piluka García; el portavoz de EH Bildu, José Ángel Sáiz; el portavoz socialista, Richard Ocaña; y el concejal no adscrito, Iñigo Goñi, que abandonó Navarra Suma tras incompatibilidades con UPN. Antes pertenecía al PP, de ahí la importancia de un acuerdo que suscriben, por primera vez, representantes de siglas tan dispares que coinciden en la necesidad de aunar fuerzas en tiempos difíciles y responder a las demandas de la ciudadanía de Zizur.

Han sido meses convulsos en un Ayuntamiento en el que en las últimas semanas, además de la renuncia de Goñi, también el pasado mes de septiembre fueron expulsados del equipo de Gobierno los dos concejales de AS Zizur (Javier Álvarez y Ana Reguilón). Han llevado a cabo desde entonces una oposición bastante activa aunque desde el equipo de Gobierno han destacado esta mañana que siguen abiertos al diálogo con el resto de grupos. La corporación municipal cuenta con 17 miembros: son 5 de Navarra Suma (antes eran 6, con Goñi ahora como edil no adscrito); 4 de Geroa Bai; 3 de EH Bildu; 2 del PSN y los 2 de AS Zizur. El convenio alcanzado ha sido suscrito por 10 de los 17 concejales y concejalas.

El Acuerdo de compromisos para el progreso de Zizur Mayor-Zizur Nagusia, como han bautizado al documento firmado esta mañana, contiene cinco puntos. En el texto los grupos se comprometen a votar a favor tanto al proyecto de presupuestos como a la Plantilla Orgánica para el próximo año. Añaden que trabajarán en una nueva convocatoria de ayudas para el comercio y la hostelería local ampliando así el Plan Reactiva Zizur Suspertu Plana.

El documento contempla un anexo con las principales inversiones a realizar durante el año 2021 así como la constitución de una comisión de seguimiento entre los grupos que suscriben el acuerdo para seguir el proceso de implantación y el cumplimiento del mismo.El proyecto de presupuestos para 2021, que se aprobará en el pleno del próximo jueves, asciende a 12,6 millones de euros en los cuales se refuerzan los servicios esenciales de cara a la ciudadanía, así como incrementos en partidas como las destinadas a los parques infantiles (35.000 euros), inversiones en vías públicas (80.000 euros), partida para nuevo alumbrado público (18.000 euros), y dos proyectos a destacar como son, el Centro de Atención a las Familias (CAF) y la ampliación del club de jubilados con la creación de un nuevo espacio de centro de día.

También la unificación de programas de conciliación en los campamentos urbanos, subvención para rehabilitación de edificios (70.000 euros) e incremento en la partida de limpieza urbana (450.000 euros) así como en los edificios y co-legios de manera preventiva ante la Covid. Además de los citados, en las inversiones, se destacan políticas de movilidad sostenibles como la ejecución de la primera fase de la red ciclable a nivel local, un plan de amabilización para Santa Cruz así como espacios de deporte y ocio al aire libre (nue-vo skate, parque de calistenia y cancha deportiva).