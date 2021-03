Jon Gondán: "Hablamos de empresas y de comercios que enriquecen Zizur Mayor y su desarrollo, no de un macro centro comercial"

Doce años después, el desarrollo definitivo del polígono de servicios de Zizur Mayor parece una realidad. Una noticia que ha sentado bien en la Corporación Municipal y que desgrana Jon Gondán, alcalde de la localidad.

¿Qué ha pasado ahora para lograr este impulso a un polígono con apenas movimiento en una década? Porque el Ayuntamiento llevaba años intentando atraer actividad...

–Hay una diferencia clara en la política de desarrollo económico que ha llevado a cabo UPN y la que ahora estamos haciendo desde el actual equipo de gobierno, liderado por Geroa Bai. Siempre se nos dijo que era muy difícil atraer empresas y desarrollar el polígono porque Pamplona Distribución (Eleclerc) era propietario de la parcela más grande y que no sería posible porque era la espada de Damocles de este polígono.

Cuando accedimos a la alcaldía hace 5 años y medio, nos pusimos en contacto con el propietario de esa parcela y tuvimos varios encuentros. Todo era darnos largas y no concretar nada, hasta que le planteamos una posible expropiación de la parcela por inactividad. Después de aquella reunión, presentaron un proyecto de gasolinera en dos meses. Lo hicimos también en nuestro empeño por dotar a la urbanización Ardoi de una superficie comercial, sacando en dos ocasiones un local municipal a subasta y que desgraciadamente no tuvo ninguna oferta a pesar del trabajo que hicimos para contactar con marcas, visitas al local, etc. Fruto de estos contactos decidimos ir a algo más grande y sacamos la parcela junto a la plaza de la mujer, donde ahí sí, Eroski pujó y se pudo implantar este supermercado. Sin duda fue difícil, pero se puede estar esperando de brazos cruzados o trabajar sin descanso para lograr que esto avance, y nosotros optamos por la segunda.

Nuestra insistencia por dotar a Zizur Mayor de un desarrollo económico sostenible es esencial para nuestro municipio. Sostenible en lo económico, pues la implantación de empresas es importante a nivel de ingresos para el Ayuntamiento, es algo que los consistorios necesitamos para poder mantener unas cuentas equilibradas, y en lo social, porque se da mayor oferta comercial, mayor servicio y todo en tu municipio. Y todo esto es calidad de vida.

¿Eleclerc y Burger King han servido de incentivo para atraer a las nuevas marcas?

–Sin ninguna duda. Y no solo estas dos, sino también el supermercado Eroski de la plaza de la mujer. Los inicios son los momentos más difíciles y así fue con la implantación de la gasolinera de Eleclerc y el Burger, incluso con Eroski. Pero teníamos claro que esto serviría como reclamo para otras marcas, porque consideramos que este polígono, que va a ir cogiendo forma no de un polígono industrial al uso, sino de un parque comercial y de servicios, está en muy buena ubicación; en primer lugar respecto a la los vecinos de Zizur, ya que por su cercanía es un polígono accesible. Y también respecto a la Comarca (Autovía A12 a Logroño, A15, Donostia-Zaragoza) así como en un espacio muy urbano, hace que pueda convivir diferentes actividades y el desarrollo sea positivo, primero para Zizur, pero también para toda la zona este de la comarca de Pamplona.

¿Cuándo comienza a gestarse este proyecto? ¿Y cuál ha sido el papel del Consistorio?

–Desde que accedimos a la alcaldía en 2015 teníamos claro que necesitábamos un cambio radical al servicio de empleo y desarrollo local, y así le dimos una orientación nueva al área para desarrollar económica y socialmente Zizur desde diferentes sectores: a través de autónomos (coworking Zizurlan), comercio y hostelería local (ayudas directas y campañas de consumo local) y el desarrollo del polígono. Desde septiembre, tras una reestructuración interna del gobierno municipal, asumí directamente el área de Desarrollo Económico y pusimos en marcha varios temas, entre ellos el desarrollo del polígono. Entre las diferentes reuniones con propietarios, promotores, marcas€ llegó un promotor con esta idea y se le ha ido dando forma.

Está claro que esto compete a la iniciativa privada, pero en todo lo que se refiera al desarrollo económico de nuestro municipio, el Ayuntamiento estará participando de forma muy activa, tanto en el modelo de empresas y superficies que puedan implantarse, su ecodiseño en el proyecto y en todo lo que sea posible.

¿Puede citar alguna empresa de las que se van a instalar?

–De momento no, y eso le corresponderá a VDR, que es el promotor. Como ya han hecho público, entre otros, habrá un gran supermercado, un gimnasio de gran formato, varios locales de restauración, espacios comerciales de automoción, de hogar€

¿Cuándo estará en marcha?

–Por plazos administrativos, nos moveremos en al menos 3 meses. Ahora han presentado un estudio de detalle que deberá aprobarse, exposición pública, y en caso que no haya ninguna alegación pasaríamos a conceder la licencia de obra.

¿Hasta qué punto es una buena noticia para Zizur Mayor?

–Es una muy buena noticia. Es poner en marcha, ahora ya sí y de forma definitiva, este parque comercial que será esencial para nuestro municipio. No era posible tener un polígono espectacular a todos los niveles vacío como si fuera un desierto. Como digo, el empeño del Ayuntamiento y de este gobierno ha sido esencial, pero creo que la apuesta privada es clave. Estoy seguro que esto es un inicio importante y la rueda va a empezar a rodar poco a poco.

Puede que haya gente que tire de argumentos populistas y quiera intencionadamente torpedear cualquier tipo de desarrollo que sea beneficioso para nuestro pueblo. Hablamos de empresas y de comercios que enriquecen a nuestro pueblo y a su desarrollo, no de un macro centro comercial. Zizur no puede quedarse anclado como si estuviéramos en los años 50 cuando había 300 habitantes. Zizur tiene 15.400 vecinos y vecinas y necesitamos mirar al futuro.

¿Cree que la presencia de nuevas empresas puede afectar al pequeño comercio?

–El Ayuntamiento colabora estrechamente con el comercio y hostelería local y prueba de ello es que en la mayor crisis sanitaria que hemos vivido, dentro de las posibilidades municipales, hemos apoyado económicamente a nuestro pequeño comercio. Ayudas directa a aquellos que tuvieron que cerrar o que redujeron sus ingresos, también beneficios fiscales a nivel de tasas de terrazas y este 2021, volvemos a realizar nuevas ayudas y beneficios enmarcados en el Plan Reactiva Zizur. Considero que no será una competencia muy directa, sino que junto con nuestro pequeño comercio, que para el Ayuntamiento es esencial, completaremos el círculo del desarrollo comercial y de servicios de Zizur Mayor.