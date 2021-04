Denuncian actos vandálicos en la escuela infantil de Huarte

El Ayuntamiento de Huarte ha condenado los actos vandálicos que "durante los últimos meses" se vienen repitiendo en el patio de la escuela infantil de Plazaldea de la localidad. Tal y como denuncian fuentes municipales, "lamentamos convivir en el municipio con personas que no respetan la labor educativa de la instalación que destrozan, el vandalismo gratuito que muestran y la falta de civismo que atestiguan los resultado que cada lunes nos encontramos".

Destrozos en la tela asfáltica de una de las zonas de juegos para los txikis

En esta ocasión los educadores y educadoras del centro se encontraron, pasado el fin de semana, con las vallas del patio tiradas, que tendrán que reponer con nuevos soportes, otras dos vallas exteriores dañadas y la tela asfáltica de una zona de juegos para los txikis completamente rajada. "Son actos y daños que se repiten desde que se levantó el confinamiento, durante los fines de semana. Normalmente hay suciedad pero hace ya cosa de un mes que los destrozos son habituales. El patio se cierra a las nueve de la noche así que por lo visto saltan la valla y cada día nos encontramos con algo nuevo, estamos hartos", ha denunciado este martes el alcalde en funciones, Edorta Belzunegui. "Son gastos y trabajo para quien tiene que reponer los materiales y resolver estos problemas", ha indicado, avanzando que el Ayuntamiento instalará carteles y unas cámaras de seguridad en la zona para evitar este tipo de sucesos con el fin de identificar a la persona o personas responsables.

También en el colegio

Durante la primera ola de la pandemia, tras la desescalada, también se sucedieron diferentes actos vandálicos en el colegio, "todos los fines de semana nos encontrábamos con cristales rotos, pintadas... Rompieron una puerta de emergencia, se metieron dentro, vaciaron el extintor, rompieron cosas€ Estamos muy hartos porque el que llega el lunes a primera hora se encuentra todo y no hay derecho. Es una molestia tener que estar encima, una cosa es la suciedad y otra son los destrozos, no entendemos estos ataques gratuitos que no responden a nada", valoran desde el Consistorio, que califica los actos como "lamentables".