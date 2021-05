Egüés solicitará a la Mancomunidad que la villavesa llegue a varios concejos

El pleno del Ayuntamiento de Egüés solicitará a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que el transporte urbano comarcal llegue al menos hasta Egüés y a los concejos de Alzuza y Elcano y demandará al Gobierno de Navarra una "redefinición de los horarios, frecuencias y paradas" de las líneas que pasan por el valle, "adecuadas a la realidad y necesidades de los vecinos de los concejos". Así lo ha aprobado esta tarde el pleno, a través de una moción de Navarra Suma que ha salido adelante con una enmienda del PSN (que pide precisamente que el servicio no se quede solo en Egüés y que se incorporaren los citados concejos en el área metropolitana).

Ha sido aprobada con la abstención de EH Bildu, I-E y Podemos y el apoyo de Geroa Bai aunque no sin reproches, ya que tal y como ha recordado su portavoz, Alfonso Etxeberria, la petición –en la que ha pedido añadir Ibiricu con una enmienda 'in voce' que no ha prosperado– llega después de que un colectivo del valle haya recogido más de 600 firmas con varias peticiones "que Navarra Suma ha convertido en moción". Ha pedido dejar el punto sobre la mesa para tratarlo en comisión y conseguir la unanimidad, pero no ha conseguido apoyos.

También Mikel Bezunartea (PSN) ha recordado que "es una demanda histórica" y ha criticado al equipo de Gobierno de Navarra Suma de estar "copiando el estilo" de Díaz Ayuso: "Poca gestión y poco trabajo en el día a día y mucho tema mediático. En vez de apropiarse de una reivindicación, tendrían que trabajar y llevar esta iniciativa donde procede". Bezunartea ha aclarado que han demandado la inclusión en el área metropolitana de estas tres zonas "porque Ubarmin se encuentra entre Elcano y Egüés, en Alzuza está el Museo Jorge Oteiza y en Egüés el polígono€ Son motivos suficientes para intentarlo".

Etxeberria ha insistido en que "ésta petición proviene de una parte pero hay que trabajar y reunirse con todos los concejos del valle", algo que han suscrito desde EH Bildu e I-E, que han demandado implicación y soluciones también para el resto. Navarra Suma ha reconocido que la petición "no es nueva" pero hay "más movimiento, más demanda, firmas de las empresas del polígono, y tiene importancia que venga a pleno, no es incompatible con que los vecinos afectados vayan a alguna comisión. Tiene que ser unánime, queremos que sirva para que quienes tienen la capacidad de solucionar este problema, que son el Gobierno de Navarra y la Mancomunidad, tomen nota de ello y se pongan manos a la obra", ha valorado José Miguel Bernal.

Ordenanza para autocaravanas

En la sesión de este martes por la tarde se ha aprobado también una ordenanza reguladora del aparcamiento de descanso y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda después de que varios grupos hayan criticado que llega tras haber inaugurado la zona, que además "está generando molestias entre los vecinos" y en la que incluso aparcó un autobús con ocupantes que hicieron acampada y tuvo que actuar la policía municipal.