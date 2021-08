Zizur avanza hacia un carril bici que conectará el núcleo urbano con Ardoi

El Ayuntamiento de Zizur ha dado este jueves por la tarde un paso más hacia la consolidación de un carril bici que conecte el casco viejo del municipio, el centro urbano, con otros barrios y con la urbanización de Ardoi. Ha aprobado una modificación presupuestaria de 250.000 euros y todos los grupos se han mostrado de acuerdo en la necesidad de una vía ciclable, aunque -como no podía ser menos- se ha generado un largo debate en torno a las formas, a la urgencia de la cuestión, a por dónde tiene que pasar€ En torno a muchos detalles, aunque finalmente el punto se ha aprobado con los únicos votos en contra (frente a los 15 a favor) de AS Zizur, los dos ediles que fueron expulsados del equipo de Gobierno.

Respecto a la urgencia, tal y como han indicado desde el equipo de Gobierno, era necesario aprobar esta iniciativa para entrar en plazos y conseguir una subvención de 65.000 euros por parte del Gobierno de Navarra que llegaría gracias a una enmienda de Geroa Bai a los presupuestos generales, una celeridad a la que se han opuesto desde Navarra Suma y desde AS Zizur, que han coincidido en que "las formas" no han sido las correctas. Tal y como ha justificado el alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai), "la ejecución debe llevarse a cabo antes de que termine el año, no podemos extendernos porque tiene que salir a licitación. Hay un proceso a la hora de adjudicar y pro eso hay que darse prisa".

En cuanto al proyecto, que pasa por la conexión entre los diferentes núcleos de Zizur en el marco de una iniciativa que todos los grupos llevaban en su programa electoral -y que está recogida también en el acuerdo marco para los presupuestos que suscribieron Geroa Bai, EH Bildu, PSN y el concejal no adscrito (antes del PP)-, todas las siglas han dado buena cuenta de su necesidad y su importancia.

Ales Mimentza (Geroa Bai) ha recordado que el carril bici mejora también la conexión peatonal, a través de pasos elevados peatonales, "y las personas que vayan caminando notarán mejoría". Un proyecto "interesante para la ciudadanía e importante para nosotros", ha valorado Ocaña (PSN), y "un inicio para una futura prolongación", ha explicado Saiz (EH Bildu), tras las críticas de Javier Álvarez (AS Zizur), que ha tachado el proyecto de "poco ambicioso y no respeta la pirámide de movilidad. Hay que intervenir en la calzada, no en zonas verdes. Con atrevimiento, que es como se hacen este tipo de cosas en el año 2021. Estamos de acuerdo en hacer un carril bici pero no con este carril bici, que es ir por el camino fácil", ha dicho.

El concejal de EH Bildu le ha recordado que "todo tiene luces y sombras, pero siempre hay que buscar las luces. Queremos que sea más ambicioso, sabremos que lo será. Pero para eso necesitamos un carril bici que cubra las necesidades de las personas". También Ocaña -que ha argumentado que "el verde se ha tocado lo menos posible"- ha insistido en que "la cuestión es si queremos que haya carril bici o solo queremos que haya el nuestro, y para eso hace falta una mayoría absoluta. Probablemente no sea el que más nos guste a nosotros, o al propio Gobierno de Navarra. Pero ahora hay una posibilidad de que se inicie y por algo hay que empezar, si nunca empieza nunca habrá".

Desde Navarra Suma Zunzarren se ha mostrado "favorable" a pesar de sus reservas en cuanto a la presentación, "que casi nos ha quitado las ganas" e Íñigo Goñi, el concejal no adscrito (antes del PP), ha sido claro y transparente: "El carril bici es muy importante para la ciudadanía de Zizur: es una ilusión, un ocio, no solo cumple con la necesidad de transporte. Es un proyecto que la gente espera con alegría e ilusión y creo que votar en contra es un error garrafal. Se ha hecho con ilusión partiendo de una base positiva, entendiendo que el coche no es el enemigo. Y sirve para unir al pueblo, que a día de hoy está fraccionado".