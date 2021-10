Las obras en una calle convierten Villava en una ratonera para el tráfico

La obras en calle Bidaburua de Villava están provocando grandes atascos en la localidad al haber quedado cerrado el acceso al tráfico en un punto estratégico que conecta la localidad con Burlada y Huarte-Pamplona. Las retenciones producidas este jueves han sido especialmente importantes a la hora de la salida de los colegios, cuando han coincidido en la vías los autobuses escolares con el resto de vehículos.

Hacia las tres de esta tarde cubrir el trayecto entre la rotonda de acceso a Villava desde la ronda Norte, a la altura de la Casa de Ejercicios, hasta la rotonda de la calle Fermín Tirapu, unos 350 metros, costaba media hora. El caos era monumental y la irritación de los condutores atrapados en la ratonera en la que se han convertido las calles del centro de Villava también.

"He llegado media hora tarde al trabajo porque el tráfico estaba paralizado. No se veían policías por ningún lado. Hasta llegar al semáforo de Licores Esparza no he visto ninguno y el que estaba allí poco hacía. Se podría haber organizado mejor el tráfico habida cuenta de que las obras ya estaban previstas y es sabida la circulación que hay en este punto. No sé de quién es competencia pero ha sido desquiciante ver cómo la cola no avanzaba porque los coches circulaban constamente en la rotonda sin que los que estaban fuera pudieran entrar", se queja una vecina de Villava.

"Habré estado unos 20 minutos atrapada. No sabía qué ocurría, si se trataba de un accidente o de un atasco por otro motivo. He visto dos policías y hacían lo contrario de lo que ordenaba el semáforo. Cuando ha visto que la calle estaba en obras. Los conductores se ponían nerviosos en las rotondas porque no podían acceder a ellas y terminaban haciendo maniobras arriesgadas para hacerse un hueco", explica otro conducto afectado.

"No había aviso del colapso de tráfico. De haberlo habido, hubiéramos podido tomar vías alternativas y no atravesar el centro de Villava", lamenta un tercer conductor.