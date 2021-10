Desde el día 15 solo los vecinos de Ansoáin podrán aparcar de 21.00 a 9.00

El aparcamiento restringido para vecinos y vecinas de Ansoáin, que tendrá horario nocturno, llegará el próximo 15 de noviembre. Zona ZAR con restricciones de 21.00 a 9.00 horas, franja horaria en la que sólo podrían aparcar los residentes, que se regulará con señales verticales al tratarse de una medida con carácter temporal, tal y como insisten desde el Consistorio, que queda pendiente de la redacción a futuro de una nueva Ordenanza de Tráfico. La iniciativa ha salido adelante en el pleno de este miércoles por la tarde con la única oposición de Navarra Suma. El PSN la ha criticado pero ha decidido abstenerse y desde Geroa Bai, I-E-Unidas Podemos y EH Bildu han votado a favor.

El alcalde, Ander Oroz (EH Bildu) ha enumerado todas las acciones que desde el Consistorio han llevado a cabo desde que el pasado mes de junio el Ayuntamiento de Pamplona confirmara la extensión del aparcamiento regulado en los barrios limítrofes de Txantrea y Rochapea, "con las consecuencias que hemos podido comprobar en Ansoáin sobre todo en determinadas áreas". Ya en 2020 habían realizado un estudio de aparcamiento de Ansoáin "para contar con un documento de trabajo que recogiera datos y cifras reales de las plazas de las que disponemos y que ha sido una base de datos importante a la hora de tomar decidiones". Ha citado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se aprobó en agosto de manera inicial y hoy (en el siguiente punto del Orden del día) de manera definitiva, las dos reuniones mantenidas en primavera con el Ayuntamiento de Pamplona y la partida aprobada en pleno el mismo mes de junio destinada a tomar las decisiones pertientes: contratar a una empresa "para tomar decisiones adaptadas a la realidad de Ansoáin", además del proceso participativo y las reuniones con vecinos y diferentes colectivos que ha llevado al equipo de Gobierno a tomar la decisión "más compartida y que consideramos más acertada".

Desde Navarra Suma, Arantxa Arias ha criticado el "carácter temporal" que, según ha dicho, "no se ajusta a la realidad. Esto se sabe desde 2020 y se ha advertido en reiteradas ocasiones, no era necesario haberlo pospuesto hasta hoy". Ha censurado el gasto de 53.000 euros en esta cuestión "para no haber hecho nada real para solucionar el problema" –algo a lo que Oroz ha respondido con argumentos sobre las diferentes medidas que se han tomado– y ha señalado que "en Ansoáin existe saturacion prácticamente durante todo el día, especialmente de día. Por la noche hay 500 plazas vacías, y de día, unas cien".

Para Iván Cacho (PSN) la propuesta "llega tarde. Se han creado problemas e inconvenientes, un malestar entre los vecinos al verse en una situación ante la que no estabamos preparados", ha dicho, señalando que no les gusta el horario propuesto pero que, conscientes de la "necesidad", han decidido abstenerse.

Patricia Abad (Unidas I-E Podemos) ha señalado que "es un problema derivado de una situación en la que no hemos tenido parte, por una decisión unilateral de Pamplona que afecta al vecindario de Ansoáin, así que tenemos que hacer algo. Se está haciendo cuando se debe o incluso antes, a mi entender, para intentar acertar con una situación que no es fácil. No sé cuáles son las propuestas de los otros grupos. Navarra Suma va en contra pero no sabemos si quieren implantar una zona azul". También Jabyer Andueza (Geroa Bai) se ha mostrado de acuerdo: "Me baso en que va a ser provisional. Iremos viendo, madurando, aprendiendo y, de momento, la mejor resolución es la que vamos a aprobar".