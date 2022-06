'Sos Talluntze', protesta en Zizur Mayor contra 100 plazas de aparcamiento

Vecinos de Zizur Mayor se han concentrado esta tarde en el Parque Talluntze bajo el lema 'SOS Talluntze. Zizur por una movilidad sostenible'. Zizur mugikortasun iraunkorraren alde. La cita, convocada por Zizur Berdea y a la que se adhirieron una decena de colectivos, ha rechazado la iniciativa del Ayuntamiento de construir 100 nuevas plazas de aparcamiento en el parque. "Reclamamos la urgencia de implementar medidas para frenar el cambio climático, por lo que defendemos un modelo de movilidad que ponga en el centro a las personas y la habitabilidad de nuestro pueblo", explicaron.

La movilidad que actualmente impera en Zizur, gira en torno al vehículo privado a motor, responsable, en gran medida, de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Éstos, asimismo, están detrás de la generación de buena parte de la contaminación acústica en el municipio. Por no hablar de los devastadores efectos que genera en la salud pública", han explicado en un comunicado.



Somos conscientes de que transformar la infraestructura existente, diseñada principalmente para coches, en otra pensada para modos de transporte más sostenibles y saludables implica un cambio de paradigma no exento de retos y reticencias políticas, económicas y sociales. A ello habría que añadir el laborioso trabajo que debe realizarse en la sensibilización de la población para incidir en percepciones, actitudes y comportamientos fuertemente arraigados en las vecinas y vecinos". "Se propone la adopción de una estrategia ambiental clara y contundente para frenar el uso del coche privado y fomentar una movilidad activa, que permita desplazamientos eficientes y seguros.



Los colectivos firmantes del texto apuestan por " una movilidad centrada en los desplazamientos a pie, en vehículos no contaminantes como la bicicleta o los VMP y el transporte público. No a más infraestructuras que promuevan un mayor uso del coche privado"; " un uso del espacio público más respetuoso con el medio ambiente; y por un "plan detallado alineado con los principios rectores de la movilidad sostenible y basado en la participación ciudadana". Y rechazan "la pérdida de zonas verdes y arboladas" y "la imposición de proyectos que no cuenten con la opinión del vecindario".

nuestro paisaje urbano. La intención del Ayuntamiento de Zizur para la construcción de 100 plazas de aparcamiento en el parque Talluntze es un nuevo exponente de ello", han añadido.