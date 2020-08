Tierras de Iranzu: una apuesta mágica por la cultura

Tierras de Iranzu presenta 'El Bosque Mágico' y 'Ecos de Otoño'. teatro, música y magia durante septiembre y octubre

Quién ha dicho que el final del verano no es un momento idóneo para la cultura? Y es que, los fines de semana de septiembre y octubre tienen, a partir de ahora, una magia especial. En el Valle de Yerri, Valle de Guesalaz, Abárzuza, Lezaun y Salinas de Oro lo tienen claro y, por eso, junto a la Asociación Tierras de Iranzu, han preparado unos días llenos de teatro, música e ilusión. El Bosque Mágico y el festival de magia, Los Ecos de Otoño en Iranzu convertirán estas localidades en lugares idóneos en los que vivir una experiencia diferente.

"Ni un fin de semana sin un proyecto". Ese era el objetivo marcado desde Tierras de Iranzu y que, con su gerente, Charo Apesteguía, a la cabeza, han sabido alcanzar. Entendiendo la cultural como "motor de desarrollo social y de inclusión", Apesteguía explicó que, aunque la crisis sanitaria ha obligado a cancelar eventos multitudinarios, se ha puesto un empeño especial en mantener los más pequeños. Así, esta programación medioambiental y cultural está pensada en el público, pero también en las gentes dedicadas al sector.

Coincide con ella Nerea Basterra, concejala del Ayuntamiento del Valle de Guesalaz, quien remarcó "la cultura y el ocio son fundamentales para que los pueblos tengan vida". Por su parte, Marta Mendoza, edil del Valle de Yerri, quiso poner en valor esta "importante apuesta por la cultura en estos tiempos tan difíciles".

EL BOSQUE MÁGICO Los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre y 11 y 18 de octubre, el Cañón del río Iranzu será escenario de la teatralización El Bosque Mágico, un espectáculo en el que el cuidado de los espacios naturales, la mitología vasca, los antiguos oficios y la etnografía popular se convertirán en protagonistas de un proyecto dirigido a todos los públicos. El recorrido, que transcurre por uno de los pocos senderos interpretativos existentes en Navarra y que acaba de ser remodelado, cuenta este año con nuevo guión y nuevas escenas. En concreto, destaca un akelarre musical que Apesteguía, dijo "deja sin aliento".

Gracias a la interacción con los personajes, entre los que se encuentran el monje Dulanz, el organista loco, los carboneros, pero también el Basajaun, Tartalo o Basandere, los visitantes vivirán un auténtico viaje en el tiempo y podrán descubrir los secretos de la naturaleza, la historia y la etnografía del Monasterio de Irantzu. Se trata, según explicó Apesteguía, de un proyecto didáctico, en el que los más pequeños podrán aprender sobre medio ambiente, economía circular, consumo responsable de agua y gestión de residuos. "Los más de 15 actores transmitirán enseñanzas y valores y crearán un recuerdo amable de la naturaleza a través del teatro", apuntó.

ECOS DE OTOÑO Tras más de diez años ofreciendo una gran diversidad de estilos y disciplinas, esta será la primera edición en la que 'Ecos de Otoño' se centre de forma exclusiva en la magia. Para afrontar este gran reto, los organizadores han contado con el asesoramiento y dirección artística de Iñaki Ruiz de Galarreta, más conocido como el Mago Sun. Este conocido artista, famoso entre los más txikis por su participación en Club Houdini, de Disney Channel, ha sido el encargado de confeccionar un programa que convine todas las disciplinas de la magia. "Hemos intentado elegir al mejor representante de cada disciplina (magia de calle, cómica, ilusionismo€) para que el resultado final sea de la mayor calidad posible", señaló Ruiz de Galarreta.

De este modo, los días 5, 12, 19, 26 de septiembre y 3 y 10 de octubre, estrellas del panorama internacional llenarán las calles de Muez, Abárzuza, Lezáun, Murillo de Yerri, Lácar y Salinas de Oro de ilusión. Se espera una gran acogida por parte del público, pues "la magia nunca deja de sorprenderte y eso es algo que a la gente le encanta", apuntó el mago.

Pero, por si la magia no era suficiente, la música también estará presente en esta particular edición de Ecos de Otoño. El 4 de octubre, la Coral Elkhos presentará en Alloz-Lácar Músicas del Mundo, un recorrido por las diferentes épocas y estilos. Carlos Gorricho, miembro del grupo y presidente de la Federación de Coros de Navarra explicó que "la sociedad necesita cultura", por lo que, aunque desde la Federación se ha decidido no cantar en espacios cerrados debido a la situación sanitaria actual, "siempre estaremos dispuestos a cantar en la calle". Como colofón final, el 25 de octubre, el grupo Korrontzi, ofrecerá un concierto de música folk acompañado de danzas.

Todas las actuaciones han sido diseñadas siguiendo los protocolos marcados en la lucha contra la covid-19. De este modo, el uso de mascarilla será siempre obligatorio y aforo será limitado. En el caso de El Bosque Mágico, las reservas han de realizarse en el 646185264 o en info@tierrasdeiranzu.com. El precio es de 7 euros adultos y 4 euros niños. Para Ecos de Otoño, la entrada es gratuita hasta completar aforo, el cuál rondará siempre los 350-400 personas. Por ello, se recomienda llegar con tiempo. Además, en el caso de El Bosque Mágico, se trata de un proyecto accesible para cualquier tipo de discapacidad e inclusivo.

EL BOSQUE MÁGICO

Días. 6, 13, 20 y 27 de septiembre; 11 y 8 de octubre.

Hora. 10.30 horas.

Lugar. Cañón del Río Iranzu.

Reservas. 646185264 o info@tierrasdeiranzu.com. Aforo limitado.

Ecos de otoño

Houdini el Mago del Club. 5 de septiembre a las 18.00 horas en el polideportivo del Valle de Guesalaz (Muez). Mago Sun.

El arte de sorprenderte 12 de septiembre a las 18.00 horas en el frontón de Abárzuza. Mago Hodei.

Magias potagias. 19 de septiembre a las 18.00 horas en el polideportivo de Lezaun. Mago Marsel.

Que nadie se calle. 26 de septiembre a las 18.00 horas en la plaza de Murillo de Yerri. Mago Pachi.

Son... risas mágicas. 3 de octubre a las 18.00 horas en la plaza de Lácar. Mago Linaje.

Todos tenemos magia. 10 de octubre a las 18.00 horas en el frontón de Salinas de Oro. Mago Oliver.

Música

Concierto coral Elkhos. 4 de octubre a las 12.30 horas en el atrio de la Iglesia de Sta. María de Eguiarte, en Alloz-Lacar.

Concierto folk Korrontzi. 25 de octubre a las 12.30 horas en la plaza Alloz.