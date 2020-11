Dudas en el primer día de terrazas abiertas en Estella

Estella-Lizarra – A penas un tercio de los locales hosteleros abrieron ayer su servicio de terrazas en el primer día en que se lo permitía la normativa. Una jornada que coincidió con una mayor afluencia debido a la celebración del mercado semanal en el que Estella recibe cientos de visitas de las localidades de la Merindad.

La Policía Municipal recorrió todas las terrazas abiertas de la ciudad recordando las normas básicas: una separación de 1,5 metros para personas no convivientes y dos metros entre las mesas. Unas normas que van evolucionando ya que ayer ya estaba permitido que un consumidor accediese al interior del bar para pedir las consumiciones algo que el día anterior no estaba contemplado. Con todo, la experiencia no fue muy positiva, "con estas normas y con el tamaño de nuestra terraza no merece la pena que abramos más días" comentó, Luis Rey, un hostelero de la plaza de Los Fueros. El jefe de la Policía Municipal, Patxi Martínez de Goñi, comentó que habían detectado "desconocimiento de la norma e incertidumbre" pero aseguró que l jornada había transcurrido sin incidentes. "Nuestra labor hoy ha sido de prevención".