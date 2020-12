Guesálaz y Yerri trabajan con el Gobierno foral para "regularizar" Alloz

La regularización de los usos y la convivencia del entorno del embalse de Alloz es el objetivo presentado al Gobierno de Navarra por los ayuntamientos de Yerri y Guesálaz . Y más tras los niveles de saturación que se produjeron este verano, cuando fue uno de los puntos forales más visitados tras el confinamiento. Un momento crítico que coincidió con las labores de cosecha del cereal. Fueron días en los que "llegamos a pasar miedo. Estuvimos a punto de cerrarlo" recordaba ayer con preocupación, el alcalde de Guesálaz, Pedro Soto.

Una situación en la que tanto Yerri como Guesálaz vieron la necesidad de crear un plan sectorial (PSIS) "para la protección, ordenación y gestión del embalse de Alloz". Un recurso que necesitaba de una regulación que permitiera su aprovechamiento de manera "respetuosa y sostenible". Así, para Edorta Lezaun, alcalde de Yerri, "el plan solo quiere regular los usos del embalse porque actualmente gestionar este espacio es algo insostenible". "Necesitamos una herramienta para regular los usos y definir los ámbitos de actuación". Lezaun destacó también que haya sido un proceso abierto y participativo.

El mayor recelo a la aprobación del plan viene del sector agrario. Aquí hay quien teme la posibilidad de expropiaciones, algo que actualmente no se podrían ejecutar, al no estar contempladas en los planes urbanísticos municipales de Yerri y Guesálaz. Para el presidente de la cooperativa agrícola de Yerri, Javier Pagola, este proyecto "ya partió en la anterior legislatura y conforme se van enterando los vecinos se están oponiendo. No es posible que de una extensión de la superficie de 377 hectáreas que tiene el pantano, se quiera actuar en 1.577. Con esto, lo que se quiere es crear las condiciones para un macropoyecto turístico futuro en la zona".

Algo que niegan desde ambos ayuntamientos que ya se pusieron en contacto con el Gobierno de Navarra quien atendió su solicitud del PSIS con la finalidad de "mantener y mejorar la calidad de Alloz". Un plan que ordene los usos, reduzca los impactos, dote de recursos técnicos y humanos la gestión del embalse, según recoge la información del proyecto exhibida en los ayuntamientos.

Rubén Goñi, director general de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, aseguró que se está en la fase previa y en la que una vez establecidas se irán implementando el resto de acciones tendentes a configurar "un espacio ambiental, social y económicamente sostenible". La delimitación del ámbito del PSIS integraría la lámina de agua del embalse (377 hectáreas), así como el entorno próximo que incluye los espacios que guardan vinculación funcional con el embalse y las zonas desde donde parten los caminos y hasta donde se accede por la red de carreteras. El proyecto identifica varias áreas como la cola del pantano, el contraembalse, además del patrimonio arquitectónico y los cascos urbanos. El plan plantea, además, dos recorridos turísticos perimetrales al embalse, "uno peatonal y otro ciclable".

En corto

Proyecto. El departamento de Proyectos Estratégicos trabaja en la elaboración de un PSIS de Alloz que regule la actividades tradicionales y las más recientes vinculadas al turismo a petición de los ayuntamientos de Yerri y Guesalaz.

La frase

Edorta Lezaun "El Plan quiere regular los usos del embalse porque Actualmente gestionarlo es insostenible"

El alcalde de Yerri aseguraba que el PSIS de Alloz es una herramienta necesaria para la protección, ordenación y gestión del embalse de Alloz.