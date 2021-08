Ainhoa Lana y Álvaro Gómez: los guardianes de la bahía de Ugar

Bahía de Ugar, embalse de Alloz. Su extensa orilla, bañada por aguas de intenso azul turquesa, es un destino idóneo para el ocio de centenares de navarros. Sin embargo, este espacio singular, a veces lidia con personas que depositan residuos como latas de cerveza o bolsas de patatas, ponen música a un volumen excesivo e incluso estacionan sus vehículos en lugares no autorizados.

Para evitar estas actitudes incívicas que dañen este valioso paraje natural (este lugar está rodeado por campos de cultivo, anidan garzas o somormujos y habitan mamíferos como el jabalí, corzos, zorros, garduñas€), Ainhoa Lana y Álvaro Gómez conciencian a los visitantes in situ sobre la importancia de proteger el medio ambiente. "Lo que conocemos lo valoramos y lo que valoramos siempre se cuida más", aseguran los 'guardianes' de la bahía.

Ainhoa y Álvaro son trabajadores de la Red Explora, un proyecto creado por el Gobierno de Navarra, ayuntamientos y consorcios turísticos que promueve las visitas a espacios naturales desde una actitud respetuosa con el medio rural y sus habitantes. Desde el pasado mes de junio, Álvaro trabaja como agente de sostenibilidad en el embalse de Alloz, tanto en Lerate como en Ugar, y su labor se centra en la educación medioambiental y en ofrecer pautas para un uso responsable del pantano.

Para ello, ha desarrollado un programa de actividades que inciden en las problemáticas que los comportamientos incívicos pueden generar a nivel de residuos, ruidos y convivencia con la población local: paseos interpretativos de la fauna y flora de la zona, talleres de rastreo de los animales a partir de sus huellas, taller de residuos en el que se fabrican hoteles de insectos con materiales reciclados, charlas sobre la biodiversidad del lugar e incluso observación de estrellas con telescopios de la mano de un astrónomo profesional.

También dan a conocer los valores gastronómicos del valle de Yerri y Guesalaz: "De la mano de Tierras de Iranzu, hemos realizado catas de productos locales como la sal o el espárrago", explica Álvaro. Todas estas actividades se realizan en la propia bahía y no requieren de reserva previa: "Montamos y desmontamos una carpa. Antes de cada actividad me paseo por la bahía para informar a la gente, así que no hace falta apuntarse por adelantado", informa.



170 vehículos



Una de las preocupaciones de los gestores de Alloz, así como de las localidades vecinas, es la gran afluencia de visitantes que soportan las playas acondicionadas para el baño en verano. Para evitar la masificación de la bahía de Ugar, el Gobierno de Navarra puso en marcha el año pasado un párking de pago en temporada estival con capacidad para unos 170 vehículos. "Controlo el aparcamiento y aviso a los visitantes de que no se puede hacer fuego, ni acampar ni pernoctar, que no pongan la música muy alta porque están conviviendo con más gente y que se encuentran en un entorno natural de alto valor que deben respetar", relata Ainhoa.

Ambos jóvenes comentan que la inmensa mayoría de las personas se comporta de forma ejemplar, pero confiesan que al ser un enclave tan visitado siempre habrá problemas. "A veces, en vez de aparcar en el párking, entran con el coche por caminos de tierra que son solo para vehículos autorizados y dejan el vehículo en las cunetas. Cada vez lo hace menos porque la Policía Foral se mete con las furgonetas y les multa", señala Álvaro. A pesar de estos casos esporádicos, aseguran que se está "caminando en la correcta dirección".

"Precio simbólico"



El pago del parking, dos euros y medio por vehículo, también genera en ocasiones otro foco de conflicto. "Se preguntan por qué tienen que pagar si están en medio de la naturaleza. Algunos no lo ven justo", comenta Ainhoa. Sin embargo, no comparte las quejas y asegura que se trata de un "precio simbólico" para "cuidar el medio ambiente y evitar las masificaciones". Además, la joven recuerda que la cantidad que se paga para pasar todo el día en la bahía de Ugar es "lo que pagas para aparcar en el párking de a Plaza del Castillo por media hora", reflexiona.

Desde Red Explora han diseñado una página web en la que se puede reservar plaza de aparcamiento y también han desarrollado un mapa interactivo en el que se puede ver a tiempo real el porcentaje de ocupación.