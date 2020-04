La MCP recalca que el agua del grifo es segura y descarta la transmisión del virus

pamplona – El agua del grifo es segura. La Mancomunidad recordó ayer que no existe presencia del coronavirus en aguas tratadas, por lo que su transmisión está totalmente descartada. Los procesos de potabilización del agua con tratamientos con cloro inactivan los virus más resistentes, según indica la OMS y otros organismos de referencia internacional. Las prácticas de desinfección que tienen lugar en las potabilizadoras que dan servicio a la Comarca de Pamplona aseguran un adecuado nivel de protección de las aguas de consumo ante este virus. No obstante, se ha reforzado preventivamente el nivel de cloración siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En lo referente a las aguas residuales tratadas cabe destacar que en los primeros estudios realizados no han detectado presencia de virus en las aguas residuales que se vierten al río tras la depuración.

Desde la declaración del estado de alarma el consumo de agua en la Comarca de Pamplona ha ido disminuyendo paulatinamente. Comparando los datos actuales con los registrados en las mismas semanas del año pasado, este descenso ha ido aumentando hasta el 9,7% en la última semana en la que el consumo fue de 754 l/s de media frente a los 836 l/s de la misma semana del año pasado. En las zonas industriales el descenso ha sido mucho mayor. Por ejemplo, en el polígono de Landaben esta última semana, del 86,8%.

recogida de residuos urbanos En lo referente a los residuos urbanos, hay que destacar el incremento del 29,96% en la recogida separada de envases (al pasar de 380,70 t a 494,74 t); esto hace que, pese a no realizarse la recogida de voluminosos, la generación total de residuos sigue siendo la misma en cuanto a toneladas recogidas. Destaca el aumento (33,94%) en la recuperación de latas de aluminio y acero, de los 30.770 kg de la primera quincena de marzo a los 41.215 kg en la segunda. En el resto de recogidas destaca el aumento de la materia orgánica en un 5,86% y de vidrio en un 4,32%. La recogida de papel en contenedores baja un 11,27%.