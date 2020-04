Los barrios de Pamplona ya entonan el 'Pobre de mí' y llevan sus fiestas a los balcones

Pamplona – Las fiestas de los barrios echan el telón. La suspensión de los Sanfermines fue este martes el notición de la ciudad, pero en muchos barrios las comisiones de fiestas/jai batzordeak ya habían bajado la persiana hace días. San Jorge-Sanduzelai fue la primera, y le han seguido Txantrea, Rochapea, Iturrama y ayer mismo Arrosadia, San Juan-Donibane y Erripagaña. El estado de alarma y el confinamiento ha obligado a los vecinos a quedarse asomados a las ventanas y así no hay manera, porque no hay fiesta vecinal que se precie sin el bullicio y la aglomeración de un torico de fuego, una comida popular o una verbena.

Ante la nueva coyuntura, los colectivos populares agudizan el ingenio para dar algo de color a sus barrios. Mañana, Sanduzelai espera celebrar sus fiestas en los balcones y llevan días preparando un programa popular para resarcir a los vecinos del triste confinamiento.

Sanduzelai-San Jorge

Balcones decorados y fiesta en 'Sanduvision'

"Se trata, dadas las circunstancias, de que haya un poco de ambiente en el barrio", contaba ayer Juancar Vicente. Sanduzelai arranca mañana, a las 19.30 horas y con chupinazo desde un balcón, el calendario festivo, y que durará hasta el domingo, de los barrios en el confinamiento. La fiesta sube de la calle a los balcones (piden a los vecinos que los decoren con banderines) y se retransmite a través del canal local Sanduvision. Juancar, Maider y otros miembros de la Jai Batzordea, se han puesto las pilas para, dado que las fiestas no podían ser, hacer un programa virtual para levantar el ánimo al barrio. El programa arrancará con el pregón -televisado- a cargo de dos vecinos que han superado el coronavirus. Y en los balcones, los pañuelicos colgados animando las calles, los vecinos bailando La Era y un balkopote. Lamentan que "no hemos recibido permiso para que dos gaiteros hicieran una kalejira en solitario y separados, pero tampoco nos han dado argumento alguno".

Txantrea

Chupinazo por Internet y 'txokotxoko on line'

Como siempre, el primer fin de semana de mayo la Txantrea tendrá fiestas. Suspende su programa oficial, pero crea otro alternativo y transmitido por Internet de la mano del cineasta y vecino del barrio Iñaki Alforja. Polo Gartzia, miembro de la comisión, explica que se han grabado ya muchos actos, música y el Ttunttuna dantza (se pide a los vecinos que manden sus vídeos bailándolo), que irán nutriendo el programa virtual (por Facebook), y que incluirá la retransmisión en directo del Chupinazo, el jueves 30 de abril, con saluda de la bibliotecaria Juana Iturralde. Pero, además, el viernes habrá el brindis Txokotxoko virtual, y el sábado la payasa Ainhoa Juániz explicará por Internet cómo hacer el calderete. "Queremos que el fin de fiesta sea un Agur jaunak multitudinario en el que salgamos todos a los balcones, y nos acordemos de los vecinos fallecidos en la pandemia". Porque para muchos, y en eso la Txantrea se lleva la palma, "las fiestas de su barrio son más especiales que los Sanfermines". Esperan darlo todo en diciembre, con el Día del Barrio, cuando celebran sus fiestas txikitas.

Arrosadia-Milagrosa

"Intentaremos algo de cara al otoño"

La coordinadora cultural de Arrosadia anunció ayer mismo la suspensión de las fiestas del 4 al 7 de junio. Fermín Izko, de la Jai Batzorde, explicó que la decisión "la tomamos ya hace un par de semanas", más después de que el 28 de marzo suspendieron también el Día del Barrio: "Intentaremos de cara al otoño buscar un fin de semana para programar algo", pero "habrá que coordinarse con otros barrios, si todos estamos igual".

Iturrama

Se suspende el programa de mayo

Ya lo han anunciado por las redes: no habrá fiestas este año en Iturrama, el fin de semana del 22 al 24 de mayo. Itziar Andradas, de la Comisión de Fiestas, señala que ya en febrero "solíamos empezar a prepararlas, pero enseguida empezó todo y se paralizó". Quizá en invierno puedan plantearse un día festivo.

Erripagaña

"Teníamos la música y el catering ya contratados"

Javier Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos de Erripagaña, barrio que lleva 6 años con fiestas, confirmó que ya tenían contratada la música, el catering y demás para las fiestas del 30 y 31 de mayo, pero han optado por cancelarlas y renunciar también a la carpa del Valle de Egüés que solían utiliza. "Nos gustaría, quizá después del verano, hacer una comida festiva, pero todo dependerá de cómo esté la situación para entonces".

Rochapea

"Da pena por el barrio"

Uno de los barrios más veteranos de la ciudad, y con décadas de fiestas en sus espaldas, ha anunciado también que no habrá celebración del 12 al 14 de junio. Oihane Ardanaz, de la Jai Batzordea, explicó que, aunque aún queda tiempo, ya se veía que las fiestas no iban a poder celebrarse con normalidad. "Nos da pena por la gente de la Rocha, pero con esta situación no se puede".

San Juan-Donibane

"Que los vecinos animen la calle por el comercio"

Mikel Mutilva, de Donibane-San Juan, confirmó que ayer mismo decidieron cancelar el programa de fiestas del 19-20 y 21 de junio. "Las fiestas no se podían hacer iguales", dijo y señaló que "nos debemos al comercio y por eso animamos a los vecinos a que esos días den color a las calles y los balcones y sigan apoyando a las tiendas de San Juan". El 12 de septiembre es el Día del Barrio, y "sería una alternativa".

Azpilagaña

"Algo pensaremos a cambio"

Desde la Comisión de Fiestas de Azpilagaña, Javier Argala avanzó que las fiestas, que iban a tener lugar a mediados de junio, se suspenden, una pena a pesar de que "todavía no habíamos adelantado nada; justo habíamos preparado unos carteles para hacer un llamamiento al barrio a colaborar, y llegó todo". Azpilagaña tiene fiestas desde hace unos 12 años: "¿Qué pasará en junio? Pues algo pensaremos para hacer a cambio".

Mendillorri

"No está tomada la decisión, pero es difícil que haya"

Mendillorri había adelantado este año sus fiestas al último fin de semana de agosto, pero dudan de que, aún siendo a finales del verano, puedan celebrarlas. Leandro Arguiñariz ve "inviable" hacer unas fiestas al uso, teniendo en cuenta que Mendillorri, que destina unos 35.000 euros a los festejos, tiene un amplio programa de conciertos, comidas populares y verbenas que, "tal y como está la cosa, son impensables", aunque "todavía no está tomada la decisión". Encima de la mesa también está el recurso presentado ante el Ayuntamiento porque se les prohibió el uso de los patios, y tampoco saben cómo se resolverá la convocatoria de subvenciones a las comisiones de fiestas que se hace en mayo.

Buztintxuri

"Si hay, no serán iguales"

Es uno de los barrios nuevos, pero cuenta con un amplísimo tejido cultural, comparsa de gigantes y ioaldunak incluidos, y llevan celebrando fiestas 7 años. Iñaki Sáenz explicó que "todavía no hemos entrado a valorar, pero sí el Día del Barrio, que estaba todo programado para el 16 de mayo, está suspendido, con todo ya programado". Aunque las fiestas son en septiembre, la Comisión de Fiestas ya ve imposible poder comenzar con la cuestación por los comercios y la contratación de los grupos "que hacíamos en mayo y junio". Iñaki Sáenz también tiene claro que "haya o no haya en septiembre, no van a poder ser como siempre, porque no se van a poder dar aglomeraciones".

Ermitagaña-Mendebaldea

Sus segundas fiestas, en el aire

Se unieron dos barrios, Ermitagaña-Mendebaldea, en una misma asociación, y el año pasado fueron sus primeras fiestas. Y las de 2020 están en el aire. Enrique Sánchez, de la Asociación Ermitaldea, recuerda que "la idea era hacerlas en septiembre, o la semana anterior de San Fermín Txikito o la posterior, pero ahora mismo no hemos hablado nada, estamos a la espera", aunque "mi apreciación personal es que no va a haber", dadas las medidas de distanciamiento social que se van a imponer, y porque piensa que quizá en otoño "volvamos a estar confinados". Con las fiestas lejanas, Ermitaldea se centra ahora en la red de cuidados con 10 voluntarios.

Lezkairu

"Por solidaridad, igual tampoco hay que hacerlas"

Las fiestas de Lezkairu, que devienen de las que hacía el Soto hace ya décadas, tienen lugar para el Pilar, por eso la Coordinadora Cultural "aún no lo ha hablado", explicó Maite Vaquero, quien añadió que "igual tampoco hay que hacerlas por ser igual de solidarios, no sé". Los festejos llegan desde hace 3 años a las calles de la zona nueva, lo que les convierte en un barrio con gran potencial festivo. Aún con las fiestas en el aire, Lezkairu podría buscar como alternativa un Día del Barrio para "resarcir a la gente" si puede ser.

Etxabakoitz

Las últimas fiestas de la ciudad "igual son las únicas"

Iñigo Mendibe, de Etxabakoitz, otro de los barrios con más historia festiva, "porque llevaremos 40 años", recuerda que todavía no están pensando en las fiestas de su barrio, las últimas que se celebran en Pamplona, pero echando la vista a octubre, "igual tenemos suerte y se pueden celebrar; si son las únicas, sería curioso", opinaba ayer. Lo que sí ha tenido que suspender Etxabakoitz todo lo que programaba para junio, el Día del Bario el 13 y las hogueras de la noche de San Juan.

alde zaharra

el dilema

de sf txikito

El 30 de mayo, Día del Barrio. La Comisión de Fiestas-Jai Batzorde del Casco Viejo ya ha venido planteando que, de plantearse (siempre es una hipótesis) trasladar los Sanfermines a septiembre, a San Fermín Txikito, tendría que ser "con la consulta a los colectivos del barrio", porque "no nos olvidemos que son las fiestas de Alde Zaharra", afirmó Toni Iragi, de AZ Ekimena. Dado que no hay nada claro, los colectivos están a la espera de qué pueda pasar en los próximos meses, y sí se están centrando en el Día de Barrio, que será el 30 de mayo, y para el que han desarrollado un amplísimo programa de actos, virtual, en balcones, o "calle a calle, como se pueda", dijo.

"Se intentará para otoño hacer algo, pero habrá que hablarlo con otros barrios" FErmín Izko Arrrosadia-Milagrosa

"Para muchos de la Txantrea, sus fiestas son más importantes que SF" Polo Gartzia Comisión de Fiestas Txantrea