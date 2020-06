Clara Galle: la joven promesa navarra de la interpretación publicitaria

PAMPLONA – En una familia de médicos, José Galle era el único que se dedicaba a la fotografía, al arte. Su bisnieta, Clara Huete quiso seguir sus pasos y por ello adquirió el apellido "Galle" para su nombre artístico. Clara Galle, como suele definirse, es una actriz navarra de 18 años, que acaba de terminar el 2º curso del bachillerato de artes escénicas en el Instituto Plaza de la Cruz y desde hace dos años se dedica, a la vez que estudia, a la interpretación en publicidad. En abril de 2019 rodó su primer anuncio para la campaña navideña de Tous, protagonizado por Emma Roberts. También ha trabajado en campañas de turismo de Andorra y su último proyecto fue un spot de Fanta. Además, en Pamplona ha sido imagen para la tienda de ropa 'Cachet' y en Instagram ha colaborado con marcas como Nyx, Arizona Vintage y Kaotiko.Su pasión por la interpretación llega desde su infancia. En 2011, Montxo Armendáriz rodó en Pamplona su película: "No tengas miedo". Para ella necesitaba una niña pequeña, por lo que realizó castings en diferentes colegios navarros. Clara Galle, con tan solo 7 años, decidió presentarse y, a pesar de no ser seleccionada, gracias a eso sintió cuál debía ser su profesión. De esta manera, una tarde del verano de 2018, con tan solo 16 años, Clara buscó en Google "Agencias de Publicidad" y clicó en la primera opción de búsqueda. Dos meses más tarde, llamaron desde la agencia madrileña 'Salvador' interesados en ella. "Yo estaba convencida de que se habían equivocado, pero me dijeron que fuera a su oficina", cuenta. Con la autorización de sus padres firmó un contrato y meses más tarde, en abril de 2019, se estrenó en el mundo de la publicidad "por la puerta grande", como comentó su representante, al compartir spot con la actriz americana. Clara se considera actriz porque los anuncios que ha realizado "requieren una interpretación". Además está intentando saltar al mundo de la ficción, "hice una separata, mi agencia la consiguió mover y me vieron directores como Fernando González Molina y Sergio Gutiérrez Sánchez", explica.

Durante este tiempo de castings y rodajes, su vida se ha convertido en un continuo viaje de Pamplona a Madrid. "Durante 2º de Bachiller fácilmente he podido ir una vez a la semana a la capital". La joven ha tenido que compaginar trabajo, estudios y deporte y, para poder llegar a todo, utilizar todo su tiempo libre para el curso. Los viajes en tren a Madrid y la espera entre toma y toma en los rodajes eran los momentos más aprovechados. Según Clara la clave está en la organización y aprovechar al máximo el tiempo.

El curso que viene Clara se mudará a Madrid para estudiar Diseño en Bellas Artes en la Universidad Complutense mientras lo compagina con los estudios de interpretación: "Mi primera opción es la RESAD, aunque sé que es improbable, pero quiero ver cómo son las pruebas". Sobre el futuro más lejano cuenta que le da miedo la incertidumbre de la profesión porque ella es muy organizada y el mundo de la interpretación es todo lo contrario.

Además de actuar, Clara Galle también canta, aunque no de manera profesional; dibuja, este año se ha apuntado a un taller de dibujo: "me encanta porque me pongo delante del papel con mi música y estoy en otro mundo", y también escribe en las redes sociales. Cuando las marcas contactan con ella para que enseñe productos, añade textos para que no sea una publicación superficial. "El concepto artista me queda bastante grande, es algo a lo que aspiro. Yo creo que estoy muy llena por dentro y de alguna manera quiero demostrarlo", cuenta Clara Galle.