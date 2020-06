Aumentan los bares que deciden cerrar en San Fermín para evitar aglomeraciones

pamplona – En un ejercicio de responsabilidad varios bares del centro de Pamplona han decidido cerrar principalmente los días 6 y 7 de julio e incluso todos los 'no Sanfermines'. Desde los establecimientos coinciden en que hay que hacer caso a los equipos sanitarios y "ser conscientes de que la covid sigue aquí", remarcó Mikel Salinas, el propietario del bar Kantxa ubicado en el Casco Viejo. "Esta festividad atrae mucha prensa a nivel mundial, entonces qué ciudad queremos mostrar, un destino seguro o un destino de desmadre", agregó.

La principal preocupación es el día 6 después de los almuerzos con toda la gente en la calle, "cómo controlar el aforo y la distancia de seguridad", destacó Salinas. Los hosteleros pensaron que estos Sanfermines, a pesar de ser atípicos, iban a ayudarles económicamente a seguir adelante, pero han tenido que pensar en el bien común a pesar de que "la ciudadanía ha pedido más almuerzos que nunca", confirmó Mikel desde el Kantxa.

De entrada algunos bares tienen pensado cerrar el 6, día del chupinazo y el 7 de julio por la festividad de San Fermín, pero aseguran que, "si hay mucho desmadre no abriremos hasta que la situación esté tranquila", acentuó Mikel.

Por otro lado, en el Ensanche, el bar Faris permanecerá cerrado del 4 al 19 de julio, para poder darles unos días de vacaciones a sus trabajadores. "Cerramos más que nada por seguridad, para evitar rebrotes y problemas", apuntó el propietario, Toni Andueza. "Nos llamó tanta gente que tuve que desconectar el teléfono", agregó con vehemencia Andueza.

Frente a la situación las tabernas han decidido mirar por su salud y la de sus clientes. Este año sin Sanfermines el ámbito de la hostelería se verá afectado económicamente, así como por la situación de la pandemia. "Estamos trabajando un 50% menos, pero le doy más valor a la salud que al dinero. Llevo aquí toda mi vida, por quince días, no me voy a morir", especificó el dueño del bar Faris.

El bar Los Burgos también bajará su persiana los días señalados. John, el propietario aseguró: "no voy a decidir quién entra y quién no. Si no voy a dar a todos, no doy a ninguno". El Club Nicolette tampoco abrirá. Por su parte, la sociedad Gazteluleku ha decidido no abrir durante todas las fiestas. A su vez, algunas peñas de Pamplona como Alegría de Iruña y La Única también cerrarán del 6 al 14. Las peñas Irrintzi y Anaitasuna han promovido votaciones para conocer la opinión de sus socios y tomar una decisión consensuada.

en duda Por otra parte, hay establecimientos que no tienen clara la decisión que adoptarán, como La Mejillonera o el Jesús Mari: "nos lo estamos pensando" confesó el propietario. El hostelero coincidió en que si cerrasen sería por responsabilidad, ya que "si volviéramos atrás sería una hecatombe", apuntó.