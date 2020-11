Los tribunales han tumbado 10 decisiones de Navarra Suma en año y medio de legislatura

Después de pasarse 4 años acusando al cuatripartito de gastar el dinero de los contribuyentes en recursos judiciales, Navarra Suma lleva camino de batir récords de derrotas en los tribunales . En lo que va de legislatura, algo menos de 18 meses, el Ayuntamiento de Pamplona ha visto cómo le han tumbado 10 decisiones de gobierno , en asuntos tan diversos como política lingüística, el empleo, las contrataciones o los serviciospublicos.



El último varapalo judicial se ha conocido esta semana a cuenta de una charla que se debía haber celebrado en la Casa de las Mujeres el 24 de enero de 2020, pero que fue suspendida de forma unilateral por el equipo de Gobierno tras un tuit de Vox criticando a Navarra Suma por el contenido de la conferencia (la brecha orgásmica ).



El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) resolvió que la decisión del Ayuntamiento no se ajust aba a derecho por no haber informado de la suspensión ni presentado un expediente.



El TAN también tumbó recientemente la fórmula elegida por Navarra Suma para el arreglo de la pasarela del Labrit . En este caso, el Tribunal dio la razón al recurso presentado por EH Bildu y anuló la adjudicación del contrato al Colegio de Ingenieros para elaborar el último informe sobre los daños de la estructura al considerar que el procedimiento empleado por el Ayuntamiento "no se ajusta a derecho" y que el contrato debió salir a licitación.



Con anterioridad, el TAN emitió una resolución advirtiendo al equipo de Gobierno de que estaba rozando el ilícito penal tras negar informaci ón solicitada por los grupos de la oposición y el juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Provincial declaró nulo de pleno derecho el desmantelamiento de la unidad de Grúas de la Policía Municipal tras una denuncia interpuesta por uno de los sindicatos del cuerpo tras la privatización del servicio.



En materia lingüística, una de las prioridades de Enrique Maya desde que recuperó la Alcaldía, los tribunales han anulado dos decisiones de Navarra Suma por discriminar al euskera.



A finales de julio se conoció que el TAN había dado la razón al recurso interpuesto por EH Bildu después de que Navarra Suma creara perfiles distintos en castellano y euskera para las redes sociales municipales. El Tribunal lo consideró "contrario a derecho" y anuló la decisión de separar los dos idiomas y transformar el perfil institucional .



Algo similar ocurrió con la edición del calendario municipal de 2020, confeccionado en dos soportes diferenciados, unos en castellano y otros en euskera. En su resolución, el TAN dictaminó que "el Ayuntamiento debió editar el calendario municipal con un único modelo del calendario redactado simultáneamente en castellano y euskera".



En materia laboral tampoco le han ido demasiado bien las cosas a Navarra Suma en los primeros 18 meses del mandato. Primero se revocó la convocatoria de las plazas de igualdad y juventud y el nombramiento del nuevo técnico del área de Conservación Urbana.



En verano, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra decidió anular el expediente aprobado por el Ayuntamiento para organizar las colonias de verano tras un recurso de los equipos del Servicio de Acción Preventiva Comunitaria . La reacción, comunicada el 29 de octubre, ha sido el desmantelamiento de los equipos preventivos de los barrios.



El 5 de noviembre, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra emitió una sentencia para condenar al Ayuntamiento por "abuso" y "fraude de ley", dando la razón a 10 empleados municipales que habían demandando al Consistorio por estar contratados desde hace varios años en régimen de interinidad para desempeñar funciones de Técnicos de Integración Social . La sentencia obliga al Ayuntamiento a darles la categoría de "indefinidos no fijos".