Navarra Suma no apoya la iniciativa Euskaraldia, como le instó la oposición

La "euskarafobia" de Navarra Suma, como lo ha calificado la oposición esta mañana, se ha cebado ahora con el la inicitiva Euskaraldia, ya que el Equipo de Gobierno se ha negado a aprobar una subvención para esta iniciativa de fomento del euskera, tal y como le había solicitado la oposición en cumplimiento de lo acordado en junio. El pasado 9 de junio, la Comisión de Presidencia aprobó sumarse a esta iniciativa y destinar una partida de 15.000 euros "para coordinar y dinamizar los recursos necesarios para poner en marcha la iniciativa Euskaraldia en Pamplona".

La propuesta de declaración, presentada por EH Bildu y Geroa Bai en la Comisión de Asuntos Ciudadanos, ha sido aprobada con los votos de ambas formaciones y del PSN. Insta al Equipo de Gobierno a destinar a Euskaraldia 15.000 euros de la "parte no ejecutada" de las subvenciones para el fomento del euskera, que, como ha recordado la concejala de EH Bildu, Maider Beloki, la coalición de derechas ha recortado "en un 20%", pasando este año de 90.000 a 72.000 euros.

En el debate Beloki ha instado a la concejala de Cultura, María García Barberena, a aceptar la propuesta, ya que "usted nos dijo que no se trataba de un recorte" y que "ese dinero se iba a quedar en el servicio de euskera y se iba a emplear para el euskera". En la misma línea, Patxi Leuza (Geroa Bai), ha pedido a García Barberena que "ese dinero no se pierda" y que se ayude a esta iniciativa que "promueve hablar entre los que saben y los que están aprendiendo euskera". "Así demostrará que no hay euskarafobia en la decisión", le ha sugerido.

La titular de Cultura, por el contrario, ha acusado a la oposición de querer "decidir qué proyectos apoya o no el Equipo de Gobierno", y "nosotros no coincidimos con ustedes en cómo se usa el dinero municipal".

Ha afirmado que desde Topagunea les dijeron que "no necesitaban financiación", y que la iniciativa Euskaraldia "ya no es un proyecto, es una estructura", por lo que prefieren apoyar "proyectos que tengan comprometida su viabilidad". Así, ha citado Teatro Musikala, de Jaso Ikastola: "Es más razonable apoyar este proyecto que apoyar una estructura que ya se está haciendo".

Maite Esporrín (PSN) le ha recriminado la postura: "Apoyan otros proyectos y éste ¿por qué no? Reflexionen y respeten la mayoría de este Ayuntamiento". Beloki ha ido más allá, al señalar que esta postura de Navarra Suma "demuestra su euskarafobia y su poco apego a las democracias", máxime cuando Euskaraldia lleva saliendo adelante "toda la vida" con el trabajo "de gente voluntaria".

Patxi Leuza ha respondido a la crítica de García Barberena a su propuesta, quien ha afirmado que la declaración buscaba financiar "cosas afines". "Eso es lo que hacen ustedes", porque desde hace "20 o 30 años" se llevan a cabo iniciativas de apoyo al euskera como ésta y "la gente ha puesto dinero de su bolsillo".