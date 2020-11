Navarra Suma y PSN dan carpetazo al operador de energía

pamplona – Los votos de Navarra Suma y PSN dieron ayer carpetazo a la comercializadora de energía que el cuatripartito puso en marcha en la pasada legislatura. El concejal de Navarra Suma Fermín Alonso se alegró de la desaparición del operador porque "nunca llegó a funcionar", mientras que Xabier Sagardoy (PSN) comentó que el apoyo de su grupo a la medida se debe al riesgo económico del operador y al incremento de la estructura municipal que supuso.

Por parte de EH Bildu, Joxe Abaurrea lamentó la decisión y recordó que si la comercializadora energética no llegó a funcionar fue por motivos ideológicos, "porque la puso en marcha el cuatripartito". Javier Leoz (Geroa Bai) comentó que el operador no se pudo poner en marcha por una cuestión formal al no poderse registrar por encontrarse el Ayuntamiento sometido un plan financiero-fiscal del Gobierno de Navarra.