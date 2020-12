Bildu pide que no se eliminen 19 puestos con perfil de euskera en escuelas infantiles

El grupo municipal de EH Bildu ha exigido "la paralización inmediata" de los planes del gobierno municipal para "eliminar de la plantilla orgánica de escuelas infantiles 19 plazas con perfil de euskera".

En un comunicado remitido ayer, la coalición abertzale considera que "eliminar esas 19 plazas impide que la equiparación de la oferta y demanda de matrícula en euskera sea posible" y pide al gobierno municipal que "dé marcha atrás" a una medida que además podría derivar en la pérdida de empleo para estas 19 personas que desempeñan su trabajo en las escuelas de Donibane (8), Goiz Eder (5) y Printzearen Harresi (6)".

Según Bildu, "volver a la situación de 2011, como pretende Navarra Suma, esconde en realidad el anhelo de fomentar el enfrentamiento, no la inclusión, la obsesión de atacar el euskara, no por integrarlo, y la intención de mantener a toda costa un enfrentamiento en el que la derecha se siente cómoda, pero que va en detrimento de los intereses de la ciudadanía en general, de las familias euskaldunes en particular y de las trabajadoras que se van a ver afectadas".

"Basta ya de ataques gratuitos al euskara, basta ya de alentar el enfrentamiento identitario para mantener la cuota de poder, basta ya de discriminar a miles de personas y basta ya de euskarafobia porque Pamplona no se merece estar bajo la batuta del sectarismo y la discriminación sino que ha de volver a caminar hacia la integración, la convivencia y el reconocimiento de la riqueza de su propia pluralidad".

EH Bildu critica, además, que "cinco de esas 19 plazas, las radicadas en Goiz Eder, se intentan reconvertir en un perfil de castellano con inglés", lo que supone "una falacia" ya que "la opción educativa que trata de alimentar, la denominada de castellano con actividades en inglés, no es un modelo educativo real".

iniciativa de un grupo de padres Por otra parte, la plataforma Haur Eskoletako Gurasoak entregó ayer en el departamento de Educación del Gobierno de Navarra instancias firmadas por familias que solicitan "escuelas infantiles públicas cercanas y en euskera en inmersión lingüística". Desde la plataforma explicaron que se trataba de sacar a la luz "casos de injusticias", tras alertar de que en Pamplona, de las 16 escuelas infantiles públicas, "se puede encontrar una única escuela infantil con el modelo de inmersión en euskera y tres modelos mixtos, todos ellos apartados en los barrios del norte".

La plataforma ha pedido a las autoridades del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona que "ejerzan el derecho a estudiar en euskera ".