Asiron acusa a Navarra Suma de "montar una trama política" en Servicios Sociales

pamplona – El grupo municipal de EH Bildu ha denunciado la existencia de una "trama política" para imponer el control en el servicio de Infancia mediante "contrataciones ilegales" de personas ligadas a Navarra Suma y empresas afines, por lo que ha anunciado la presentación de tres recursos ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN).

En una rueda de prensa celebrada ayer, el portavoz de la coalición abertzale Joseba Asiron acusó a Navarra Suma de montar una estructura política para el control "ideológico y partidista" del servicio de infancia y juventud con contratos "a dedo e ilegales". Afectan al nuevo programa de infancia y juventud del Ayuntamiento, Coworkids, creado recientemente para llevar a cabo la labor que realizaban los equipos preventivos hasta que se prescindió de ellos.

En este contexto, Asiron situó la decisión de no prorrogar los contratos de los equipos preventivos de los barrios –algunos con más de 25 años de experiencia– y poner al frente de la nueva estructura a dos personas con marcado carácter ideológico.

Citó en concreto a la nueva coordinadora del programa Coworkids, Celia Pinedo Pardo, procedente de la Fundación Fabre, a la que Asiron considera de ideología "ultra"; y a Lourdes Aróstegui, concejala del PP en Mendigorría, contratada como pedagoda.

Bildu ha recurrido ante el TAN estas dos contrataciones al entender que no están justificadas y que puede constituir un fraude de ley por el procedimiento excepcional que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para incorporarlas al servicio municipal.

"Más allá de la venganza política que supuso eliminar los equipos preventivos, lo que estamos viendo en este programa de infancia y juventud se acerca mucho a la corrupción. Es solo la punta del iceberg", comentó Asiron aludiendo a las relaciones que la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, mantiene con la sociedad Sedena.

El concejal de Bildu Endika Alonso dio algunos datos más concretos al respecto, recordando que el programa de colonias de verano fue adjudicado finalmente a Sedena y se preguntó si las intenciones de Navarra Suma con el programa de infancia puede tener el mismo destinatario ante las dificultades que está teniendo el Ayuntamiento para sustituir a los equipos preventivos.

"El 1 de enero no tendremos equipos preventivos porque sus contratos habrán expirado; no tendremos equipo de sustitución porque el proceso de selección para Coworkids no habrá terminado definitivamente y sólo con dos cargos directivos nombrados a dedo que carecen de experiencia y de personal para hacerse cargo del servicio", comentó Alonso.

Por último, Joxe Abaurrea recordó que el personal eventual solo puede ocupar cargos directivos para asesoramiento del concejal; que se debería haber creado previamente esta plaza que no existe en la plantilla orgánica; y que el puesto que se crea está reservado por ley a personal funcionario.

"Navarra Suma no ha tenido más remedio que crear un cargo de libre designación para colocar a una persona afín ya que ningún procedimiento público y de libre concurrencia justificaría situar en ese puesto a alguien sin experiencia en Atención a la Infancia" comentó el representante de la izquierda abertzale.

El tercer recurso de EH Bildu se centra en la negativa de Navarra Suma a ofrecer información sobre éste y otros expedientes relacionados, "una conducta que vuelve a violentar un derecho constitucional que ampara a los concejales", dijo Abaurrea.