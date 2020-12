¿Qué pasa con Harrotu? La preocupación LGBTIQ+ y transmarikabollo

"Al preguntar sobre esto, la información que se, argumentan. Y, además de palabras, exigen hechos. "Las personas LGTBIQ+, discriminación y agresiones constantes, con lo cual, es deen materia de diversidad sexual y de género, los cuales atiendan nuestras necesidades y aseguren nuestros derechos. Porque recortes en Harrotu supondrían,y de toda la ciudadanía".

"Los colectivos no pasan por alto que, en este contexto de pandemia, el virus "afecta de manera más intensa a las personas y aquellos colectivos vulnerabilizados por el sistema cis-hetero-patriarcal, como la población LGTBIQ+. Personas que hemos tenido que ser confinadas en hogares donde no podemos ser visibles y libres, personas que hemos perdido los pocos espacios de socialización seguros, o personas que hemos perdido nuestros trabajos ya precarios o los cuales se han precarizado mucho más".

Los intereses de Navarra Suma, "recortar derechos sociales"

"Este recorte en derechos por parte del actual Ayuntamiento de Pamplona, no es exclusivo para la comunidad LGTBIQ+", añaden. Y no se olvidan de los Equipos Comunitarios de Atención a la Infancia y Adolescencia, "que desde hace meses también están luchando para que sus servicios no desaparezcan directamente. Esto demuestra cuales son los intereses de Navarra Suma: recortar en los derechos sociales de todas las personas".