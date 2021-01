‘No son molinos, son gigantes’, alerta Ecologistas en Acción

pamplona – Ecologistas en Acción de Navarra ha lanzado la campaña No son molinos, son gigantes para alertar de las "negativas consecuencias de la forma en la que se están implantando las energías renovables en la Comunidad Foral, basada en grandes parques eólicos y solares situados en lugares descentralizados". Estos lugares están situados en el medio natural, montes, tierras de secano, zonas esteparias, zonas con "alto valor ecológico pero que no cuentan con protección medio ambiental y lugares con graves afecciones al paisaje", sostiene la organización en un comunicado. Con esta campaña además solicita la "paralización inmediata de todos los proyectos en marcha, así como una apuesta clara por la reducción de los consumos y la producción para autoconsumo en tejados y zonas ya humanizadas, cercanas a los centros de consumo energético". El objetivo es alertar de que los "actuales grandes parques eólicos y solares, junto a sus líneas eléctricas de evacuación, no son simples 'molinos', sino que son verdaderos gigantes en beneficio de las empresas y diferentes gobiernos, sobre todo municipales". Refuerzan su planteamiento con un informe de veintiún científicos españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que advierten que "este aluvión de instalaciones descentralizadas que se está dando en España puede provocar daños irreversibles en la biodiversidad". Por ello, "consideran necesaria una mayor planificación, así como políticas que apuesten por el ahorro energético, la eficiencia y el autoconsumo".

Navarra cuenta con una potencia instalada renovable eólica y fotovoltaica de 1.251 MW, a los que, agrega, se sumarían 35 proyectos renovables que están siendo evaluados y 32 solicitudes más.