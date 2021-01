3.332 tarjetas de estacionamiento limitado pendientes de renovación

El 20 de enero finaliza el plazo para la renovación de las tarjetas de residentes o de actividad comercial, industrial, profesional o de servicios de las zonas de estacionamiento limitado de Pamplona de cara a 2021, que se debe realizar en las oficinas de Seguridad Ciudadana en la calle Monasterio de Irache número 2. A día de hoy están pendientes de renovación 3.332 tarjetas, lo que supone casi un 10% de las que se concedieron el año pasado. La tasa anual es de 48,35 euros, que este año para los que renuevan la tarjeta se reduce a 40,29 euros para compensar el periodo entre el 16 de marzo y el 10 de mayo de 2020, en el que el servicio no estuvo en activo a causa del confinamiento domiciliario.

Los usuarios que tuvieran el pago domiciliado y que no hayan cambiado ninguna de las condiciones por las que accedieron a la tarjeta no tendrán que hacer nada, ya que servirán las tarjetas remitidas en 2018, 2019 y 2020 y la tasa se les cobrará directamente de sus cuentas. Los que no tengan el recibo domiciliado, tendrán que efectuar el pago a través de la sede electrónica de la web municipal pamplona.es o presencialmente en cualquiera de las entidades bancarias adscritas, y presentar el justificante en las oficinas de Seguridad Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2) de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas. A partir del 20 de enero, si no se ha abonado la tasa, la tarjeta de residente perderá su validez, por lo que el usuario deberá pagar cada vez que se aparque, o de lo contrario, el vehículo podrá ser denunciado o retirado con la grúa.

Si el usuario deja de reunir alguno de los requisitos para poseer la tarjeta, desea darla de baja o no renovarla, deberá entregarla presencialmente o remitirla por correo a las oficinas del área de Seguridad Ciudadana, en la calle Monasterio de Irache número 2. Se le devolverá la parte proporcional de la tasa relativa al tiempo no disfrutado. La renovación de las tarjetas de vecinos que han cambiado datos o la solicitud de tarjetas para nuevos residentes puede hacerse en el Área de Seguridad Ciudadana.

en corto

30.515 tarjetas renovadas hasta el momento. 2.285 del sector 1 (Casco Antiguo), 4.829 del 2 (Ensanches), 3.656 del 3 (Azpilagaña y Milagrosa), 6.474 del sector 4 (Iturrama), 5.036 del 5 (Etxabakitz norte, Ermitagaña y Mendebaldea), 4.644 del 6 (San Juan) y 3.591 del sector 8 (Rochapea).