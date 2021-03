Navarra Suma anuncia que no intervendrá en los debates de Bildu

PAmplona – La edil de Navarra Suma María Caballero anunció que su grupo no intervendrá en adelante en los debates de las declaraciones presentadas por EH Bildu en las comisiones. La edil cerró así el debate de la declaración presentada por Navarra Suma, que salió adelante con apoyo del PSN y en la que denunciaban "el comportamiento antidemocrático de EH Bildu con la concejala María García-Barberena", por un vídeo colgado en las redes en el que, según dijo, se compara a ésta con Hitler. Exigían también en esta declaración "la retirada inmediata del vídeo y que pida disculpas públicas a la afectada". La concejala Caballero recordó que tras la declaración presentada la semana pasada por EH Bildu donde se cuestionaba la "censura" de la edil de Cultura García Barberena al cancelar la actuación de Pirritx eta Porrotx (el TAN cuestionó esta decisión y obligó a indemnizar a los payasos), una declaración que "no salió aprobada", la formación abertzale, según Caballero, "hicieron público en redes sociales un vídeo infame", comparando "a nuestra compañera con el dictador Hitler" con el objetivo de "insultarla y ridiculizarla".

En la misma línea, Esporrín (PSN) opinó que el vídeo "descalifica a quien lo hace" y preguntó a Beloki "qué le parecería si le comparamos a usted con un asesino de ETA". Por su parte, Beloki (EH Bildu) reconoció que la imagen de Hitler "es incómoda", pero forma parte de "la libertad de expresión, y se está con ella o no se está", dijo y recordó cómo Maya en, ataques parecidos, en su día "llamó talibán" a Asiron y Elizalde "nos dijo que deberíamos estar ilegalizados". Por último, Leuza (Geroa Bai) dijo que "García Barberena no es fascista y el vídeo no me gusta", pero forma parte "de la libertad de expresión". Añadió que "si hay algo que pueda ser injurioso debe ir al juzgado".