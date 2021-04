Iniciativa de los grupos municipales para conservar el minizoo de la Taconera

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona van a solicitar a Navarra Suma que mantenga el minizoo de la Taconera después de que el edil Fernando Villanueva, responsable de la concejalía especial de Sanidad, afirmara que la mejor opción es reducir el número de animales de forma natural hasta la desaparición de todos los ejemplares que viven en los fosos.

El asunto se debatió hace tres semanas en la Comisión de Urbanismo y generó un intenso debate ciudadano, ya que no son pocos los pamploneses que consideran que el zoo de la Taconera forma parte de la identidad de la ciudad y que merece la pena mantenerlo.

En este sentido, los grupos municipales de EH Bildu y PSN presentarán la próxima semana dos iniciativas en la misma comisión solicitando al equipo de Gobierno que cambie de planes y que garantice la permanencia del minizoo introduciendo ejemplares más jóvenes que lo permitan o se estudien alternativas.

En el caso de Geroa Bai, su grupo municipal reclama un informe que determine en qué condiciones se encuentran los animales de la Taconera.

En el minizoo viven ahora 8 ciervas (los machos se retiraron en 2014 por el percance sufrido por un operario y un año después se quitaron las crías macho), además de un número de indeterminado de patos, pavos y gallinas.

El argumento que empleó el concejal de Navarra Suma es que el lugar no ofrece las condiciones adecuadas para los animales, sobre todo en el caso de los ciervos, y que por este motivo no se va a ampliar su número.

La responsable municipal de zoonosis, María Ángeles Medrano, ha confirmado este jueves que no se van a introducir nuevas ciervas. "No podemos llevarlas a ningún lado ni pueden ser soltadas en la naturaleza. Hay que esperar y cuando llegue el momento habrá que analizar qué se hace con ese espacio, que no olvidemos que está incluido en un entorno histórico y protegido".

La técnica ha comentado que las 8 ciervas que ahora viven en la Taconera se trajeron a la vez en 2011, cuando apenas tenían un año de existencia. La esperanza de vida de estos animales se sitúa entre 10 y 20 años, por lo que es previsible que puedan vivir otros 6 ó 7 años dadas las condiciones en las que están.

Medrano ha hecho referencia al proceso que el Ayuntamiento puso en marcha en la legislatura pasada, con Armando Cuenca al frente de la concejalía encargada de este asunto, donde se pusieron encima de la mesa diferentes opciones, como convertir el minizoo en un santuario para animales irrecuperables o introducir nuevas especies.

Los planes del Ayuntamiento, si definitivamente no se mantuvieran las ciervas, es estudiar la ampliación de aves e introducir especies autóctonas. Medrano ha confirmado que el Ayuntamiento está elaborando un estudio al respecto.

La Taconera acogió los primeros animales en 1957. Años atrás, en los fosos llegaron a vivir 40 ciervos, además de conejos, gamos, patos, faisanes, cisnes, cabras, pavos reales y otras anátidas.