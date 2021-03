Uno de los animales emblemáticos del minizoo: "El mono 'Charly' se 'cuela' en la manada de ciervas" (información publicada el 1/12/2016)

LA COMISIÓN DE URBANISMO SIRVIÓ PARA RECORDAR AL PRIMATE DE LA TACONERA Y PARA QUE CUENCA Y ECHEVERRÍA VOLVIERAN A COINCIDIR TRAS EL IMPACTO MEDIÁTICO POR LAS ALUSIONES AL LÍDER DE COREA DEL NORTE

Para bastantes pamploneses de cierta edad, la figura del mono Charly en la jaula de la Taconera resulta difícil de borrar. Pese a ser un bicho desagradable, sucio, arisco y con sus instintos básicos en permanente estado de alerta, tuvo fama en Pamplona y las visitas a su morada se convirtieron en un pasatiempo local de cierta relevancia en la década de los ochenta. Tanta expectación provocó su presencia, sobre todo entre adolescentes que no paraban de visitar su refugio para incordiarle, que terminó por empeorar el carácter del animal, tan veloz en echar mano a todo lo que estuviera a su alcance como en manosearse sus genitales con manifiesto alborozo, lo que no siempre fue bien visto por algunos, especialmente para los que acudían al parque con menores de edad y se encontraban al mono en pleno ejercicio de autocomplacencia. Charly desapareció un buen día sin dejar rastro. Durante algún tiempo permaneció la jaula y el cartel que avisaba sobre la facilidad del primate para apropiarse de las cosas. Hubo quien propuso un homenaje póstumo al mono y los que siguen manteniéndolo en su recuerdo, como ayer se puso de manifiesto en la comisión de Urbanismo, donde hubo varias alusiones a Charly.





NI OSOS, NI LINCES, NI LOBOS

Fue durante el debate generado tras una declaración del PSN sobre los animales de la Taconera, un asunto que de vez en cuando genera polémica en Pamplona. Pese a que el asunto provocó más de una sonrisa entre los corporativos, el concejal delegado de Ecología Urbana Armando Cuenca se encargó de despejar todas las dudas a la concejal socialista Maite Esporrín después de que preguntara si la posibilidad de que haya osos pardos, linces boreales, lobos o reptiles en la Taconera es una opción real. La portavoz del PSN hacía referencia así a algunas de las propuestas que los ciudadanos han planteado en un foro participativo sobre el asunto y que por lo dicho ayer, mantenían preocupados a los grupos de la oposición. Con tono jocoso, lo primero que hizo Cuenca en su turno de intervención fue tranquilizar a la portavoz del PSN y asegurar-le que el equipo de Gobierno no tiene intención de introducir especies salvajes en el parque. Ninguna, ni osos ni nada. A continuación, explicó en qué consiste el foro ciudadano donde se han planteado esas propuestas, precisando que se trata de iniciativas de los ciudadanos que en nada comprometen al Ayuntamiento. Ante las dudas sobre la continuidad o no de la manada de ciervas que ahora vive en los fosos de la Taconera (son ocho, todas hembras), confirmó que van a seguir ahí, que no existe ninguna partida en los presupuestos para retirarlas y que los animales están muy bien cuidados. Sobre las acusaciones de falta de información, el concejal de Aranzadi recordó que todos los datos sobre este proceso participativo están disponible en la página web del Ayuntamiento, insistiendo en que se trata de ideas particulares, más o menos viables.

PRIMER CARA A CARA

Por parte de UPN intervino Juan José Echeverría, que volvía a verse cara a cara con Cuenca en una comisión abierta a los medios de comunicación después del impacto mediático que supuso una intervención suya contra el edil de Aranzadi –en aquella ocasión sobre el asunto del carril bici– al que comparó con el líder de Corea del Norte y los sistemas comunistas. Por lo visto ayer, resulta evidente que la exposición pública a la que ha estado sometido Echeverría por sus alusiones a Chim-pon-chi le ha pasado factura. Su tono en la intervención no tuvo nada que ver con el que venía empleando hasta ahora, sobre todo con Cuenca, al que había convertido en su diana predilecta. Estuvo más tranquilo, sus expresiones corporales fueron menos agresivas que de costumbre y no levantó la voz, aunque fue igual de crítico con él, sobre todo por las reticencias de Cuenca para informar a los grupos de la oposición de las actuaciones de su área. Iñaki Cabasés (Geroa Bai) lamentó que hasta los animales sean motivo de discusión, aunque coincidió con Echeverría en quejarse de la actitud de Cuenca con los expedientes que tienen que ser entregados a los grupos municipales. Por parte de EH Bildu intervino Aritz Romeo, que recordó a los regionalistas sus trabas para dar información cuando mandaban (citó el caso Donapea) y censuró a PSN por plantear estas iniciativas como declaración cuando lo correcto hubiera sido pedir una comparecencia del edil responsable del área. La iniciativa socialista no fue aprobada.