La señal que prohíbe las bicicletas en la Plaza de los Fueros es un invento

La señal que en realidad no es una señal y por lo tanto no obliga a nada.

La señal que en realidad no es una señal y por lo tanto no obliga a nada. cedida

Parece una señal de tráfico, pero no figura en el Catálogo Oficial de Señales que se incluye en el Reglamento General de Circulación, y que se ajusta a normas internacionales. Así que la señal que recientemente ha brotado en la plaza de los Fueros de Pamplona para prohibir el uso de la bicicleta en las rampas de acceso es un invento, no es legal y no obliga a nada.

Ayuntamiento de Pamplona quiere debe colocar la señal de prohibición de bicicletas, que no prohíbe a alguien circular a pie empujando una bicicleta, ya que en ese caso se considera a todos los efectos un peatón (artículo 13 de la Ordenanza de Movilidad).

Si elquiere prohibir el tránsito de bicicletas por el lugar , que no prohíbe a alguien circular a pie empujando una bicicleta, ya que en ese caso se considera a todos los efectos un peatón (artículo 13 de la Ordenanza de Movilidad).