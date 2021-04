Federación de Peñas: "Nos han avisado 15 minutos antes"

La Federación de Peñas de Pamplona, el año pasado cuando presentó las pancartas de los No Sanfermines 2020.

La Federación de Peñas de Pamplona, el año pasado cuando presentó las pancartas de los No Sanfermines 2020. Javier Bergasa

La Federación de Peñas de Iruña ha lamentado el caso omiso de Alcaldía a su petición para que convocara la Mesa de los Sanfermines. "Se tenía que haber convocado hace tiempo, pero mínimo antes de la noticia de la suspensión. Porque a nosotros nos ha llamado la concejala de cultura a las once menos cuarto –la rueda de prensa de Enrique Maya ha sido a las 11.00 horas– para decirnos que se iba a hacer pública la suspensión. El año pasado sucedió lo mismo, nos llamaron 15 minutos antes para avisarnos", han lamentado desde la Junta Gestora de la Federación de Peñas.

Una Mesa ágil y resolutiva

Del mismo modo, han recordado que desde que hicieron pública la petición de la Mesa de los Sanfermines, el pasado mes de febrero, "la única respuesta por parte de Alcaldía fue lo que dijo en público; que no era una mesa con poder de decisión, sino consultiva. Y que la convocaría cuando él lo considerase". "Nosotros lo que hemos pedido siempre es que la Mesa de los Sanfermines se convoque para que tenga un fin. Que sea una mesa ágil y resolutiva, aunque no sea decisoria. Pero que no sea simplemente que la convoca el Ayuntamiento de turno cuando quiere y para lo que quiere", han argumentado.

Respecto a la suspensión de las fiestas, la Federación reconoce que "todos y todas sabíamos ya que estos Sanfermines no iban a salir adelante. Por triste que sea, es una decisión que la teníamos masticada ya; tanto la federación de peñas como todas las peñas, peñeros y peñeras, así como el resto de la ciudadanía".

"Prudencia total"

Y finalmente han querido hacer un llamamiento a la responsabilidad y remarcar que "vamos a seguir la línea que mantuvimos el año pasado, que es la prudencia total. Estamos en la defensa de la salud. Otro año más no vamos a poder disfrutar de nuestras fiestas... guardemos las fuerzas para el año que viene".