Sanfermines 2021, suspendidos | La Meca: "Si no hay fiestas la Feria Taurina no tiene razón de ser"

El alcalde ha dejado en manos de la Casa de Misericordia la decisión final sobre los festejos taurinos en julio. Y el presidente de la Comisión taurina, José María Marco, no ha tardado en confirmar la postura de la Meca: "Si no hay fiestas de San Fermín, evidentemente no habrá Feria Taurina. Sanfermines es un todo unitario, un concepto universal de fiesta. Y si no hay fiestas la Feria Taurina no tiene razón de ser", ha expresado Marco.

ay que decirles ya que tomen las decisiones que consideren oportunas sobre los toros que tienen reseñados. Con seis años ya no se pueden lidiar; con lo cual, con los que tienen cinco tendrán que decidir lo que más les convenga. O bien mandarlos a una plaza donde haya corrida de toros, o a la calle o al sacrificio. Es lo último que quieren, pero si no hay más remedio, no hay más remedio", ha lamentado Marco. Una obligación moral De cara al próximo año, el presidente de la Comisión taurina ha asegurado que mantendrán el compromiso con las ganaderías. "Si tienen toros, desde luego. El problema es que van a pasar dos años, y puede suceder que no queden toros para la Feria de San Fermín. Pero si los tienen sigue ahí nuestra obligación moral de seguir con ellos".

"Muy complicado" trasladar los festejos a otra fecha Respecto a la posibilidad de celebrar festejos taurinos en otra fecha -San Fermín txikito, por ejemplo- Marco ha explicado que se trata de un escenario muy lejano y que todavía no se ha valorado. "Será una decisión de la Junta de Gobierno de la Casa de Misericordia, y dependerá de muchas circunstancias. Sobre todo y fundamentalmente sanitarias, pero también sociales y económicas, si eso puede tener éxito o no. Mi opinión personal es que lo veo muy complicado".

Por último, ha comentado que la suspensión de las fiestas era la " crónica de una muerte anunciada. Una decisión que estábamos esperando casi todos. Porque desde el punto de vista sanitario la pandemia está como está, y no puede ser. Lo primero es la salud de las personas", ha dicho sobre una " decisión lógica, aunque realmente te causa una tristeza tremebunda, a todos los de Pamplona y a todas las personas que nos gusta Sanfermín". La Misericordia mantenía el acuerdo con los hierros anunciados para las fiestas de 2020 . "En este momento las ganaderías siguen reseñadas. Teniendo en cuenta lo mal que lo están pasando los ganaderos, h; con lo cual, con los que tienen cinco tendrán que decidir lo que más les convenga. O bien mandarlos a una plaza donde haya corrida de toros, o a la calle o al sacrificio. Es lo último que quieren, pero si no hay más remedio, no hay más remedio", ha lamentado Marco.